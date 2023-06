Trisal de Londrina celebra a chegada do segundo filho, José

Com mais integrantes na família, a vida muda. "A rotina também muda bastante, porque são vários afazeres novos. O Douglas saiu para fazer o registro do José, ontem (segunda, 12), a gente foi lá no hospital novamente para fazer o teste do pezinho nele porque, como eles estavam bem, tanto ele quanto a Kah tiveram alta (hospitalar) em 24 horas e a gente veio para casa. Vários afazeres aqui", comenta Carol.

"O Henrique, acho que está sentindo um pouco. Ele começou acordar mais cedo do que o habitual. Ele já sempre acordou cedo, mas está acordando um pouco mais cedo que o habitual e está demandando um pouco mais de atenção também. Mas o pessoal está ajudando bastante - tanto a mãe da Kah quanto a mãe do Douglas, que mora aqui em Londrina, elas estão ajudando bastante a gente. O Henrique foi pra casa da mãe do Douglas agora de manhã para a gente ter um pouco mais de tempo com José e conseguir fazer ele mamar direitinho, porque a gente sabe que os primeiros dias são meio complexos na amamentação, mas está dando tudo certo, graças a Deus. A Kah tem bastante leite, o José está aprendendo a mamar", comenta. "Minha mãe também não vê a hora de vir para cá conhecer o netinho novo, ela está bem ansiosa, com saudades de Henrique. E está dando tudo certo, graças a Deus".

"Esses primeiros dias estão sendo de adaptação. A gente está vendo como é que faz com a questão de ter dois bebês, porque o Henrique ainda é um bebê, ainda precisa de bastante cuidados e tudo mais. E o José, agora um recém-nascido, também precisa de muitos cuidados. Então, a gente está se dividindo aqui. A mãe da Kah (Klayse) está ajudando a gente, está sendo uma 'mão na roda'. E apesar de sermos três, são três com dois bebezinhos, então, é puxado. Mas graças a Deus, a gente está conseguindo", diz Carol.

A família do trisal de Londrina acaba de ganhar um novo membro. Nasceu na última sexta-feira (9) José, o segundo filho da administradora de locação de apartamentos por diária Klayse Marques Oliveira, da arquiteta Maria Carolina Rizola Queiroz e do bombeiro militar Douglas Eduardo Queiroz. Eles já são pais de Henrique, que tem 11 meses.

Maternidade

Carol conta que José foi planejado. "Nós queríamos que as crianças tivessem idades próximas, para que crescessem juntos!". No entanto, a surpresa veio: "Não imaginávamos que a Kah fosse engravidar tão rápido…Foi na primeira tentativa!", lembra.

Desafios







Juntos há quase dois anos como trisal, Carol pontua que o maior desafio de viver um relacionamento como esse é o julgamento alheio. "As pessoas julgam sem saber o que realmente vivemos. As pessoas comparam nosso relacionamento com uma 'traição', com algo escondido e, por isso, criticam muito. Nosso relacionamento é real, ninguém está sendo obrigado a nada. Sabemos o que queremos e o que sentimos independente do que as pessoas acham", frisa.





Os julgamentos também foram motivo de o trisal mostrar como é o relacionamento nas redes sociais. "Eu e o Douglas já éramos casados e estávamos juntos há muitos anos antes da Kah. Imagina que, às vezes, me viam sozinha com ela ou ele com ela, e já começavam a 'falar' como se eu e o Douglas estivéssemos nos traindo. Resolvemos mostrar porque não queríamos esconder a Kah. E não queríamos ser julgados de forma incorreta", aponta Carol.

"A gente vive em uma sociedade onde as pessoas falam dos outros sem olhar para si próprias. Julgam nosso relacionamento - onde estamos por vontade - e ao mesmo tempo estão traindo seu parceiro. Mas acredito que tenham julgamentos em todo lugar. Pessoas más existem, ainda mais com internet, onde as pessoas se escondem atrás de uma tela e falam o que bem entendem".





Eles mantém o perfil @meutrisal no Instagram, que se descreve como "Trisal de Londrina em Família. Poliamor descomplicado como deve ser. Nós 3 e nossos 2 filhos constantemente em reforma". Até a tarde desta terça-feira (13), 66,4 mil seguidores acompanhavam a rotina da família pela rede social.