Médico alerta para riscos à saúde causados pelas varizes

As varizes provocam sensação de cansaço, dores e até feridas nas pernas. Os incômodos e riscos à saúde variam de acordo com o estágio da doença, alerta o médico cirurgião vascular, Rogério Nabeshima, de Apucarana.

“Cada pessoa apresenta seu próprio histórico, mas a insuficiência venosa crônica (IVC) apresenta algumas características em comum de acordo com o seu estágio ou grau. Quanto mais avançada a doença, mais dores e incômodos o paciente irá sentir”, comenta o especialista em saúde vascular.

De acordo com o médico, as varizes apresentam seis graus diferentes e cada estágio exige uma abordagem médica. “Por isso, sempre indicamos que as varizes sejam tratadas logo no início, porque a intervenção precoce tende a ser menos invasiva. Quanto mais avançado o quadro, maior será a chance de precisar de uma cirurgia”, avalia.





Rogério Nabeshima observa ainda que a qualidade de vida do paciente também fica comprometida nesse período. “Varizes não comprometem só a estética das pernas, mas a mobilidade. Em alguns estágios, o paciente tem dificuldade de andar por causa de dores intensas nas pernas”, ressalta.



A indicação, segundo o médico, é procurar ajuda médica assim que perceber os primeiros sintomas, principalmente se tiver histórico familiar. “O tratamento precoce é sempre o melhor, por ser menos invasivo e garantir a qualidade de vida do paciente”, afirma.





Confira abaixo os diferentes graus das varizes!





Grau 1

Presença de telangiectasias (vasinhos) e veias reticulares (pequenas veias visíveis com calibre menor que 3 mm). Podem surgir alguns sintomas como sensação de cansaço ou de peso nas pernas.





Grau 2

Surgimento de veias dilatadas e tortuosas na pele com espessura maior a 3 mm. Os sintomas descritos no grau 1 passam a ser mais acentuados.





Grau 3

Além de vasinhos e varizes, nesse estágio as pernas costumam ficar inchadas. Os sintomas são mais severos e, não raro, o paciente precisa interromper algumas atividades para descansar as pernas e reduzir a dor.





Grau 4

Soma-se aos vasinhos, varizes e inchaço (ou edema), manchas acastanhadas e a pele fica endurecida, perde elasticidade e os sintomas se agravam ainda mais.





Grau 5

Nesse estágio, o paciente apresenta todos os sintomas acima e sinais de ferida na perna (úlcera).





Grau 6

É o último grau das varizes e o mais grave, a ferida já está aberta. Demora para cicatrizar e, na maioria das vezes, se localiza na face interna do tornozelo.