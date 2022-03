Sarcopenia: entenda uma das consequências da Covid-19

Entre os tantos impactos deixados pelo contágio da Covid-19, a sarcopenia - perda progressiva da massa muscular associada a perda da força muscular e redução do desempenho físico - também aparece como uma consequência. Pesquisa realizada pelo Hospital Sírio-Libanês e publicado no periódico Frontiers in Physiology constatou que, em hospitalizações por causa do vírus, a perda de massa muscular da coxa chega a 3,7% por dia.

Com a perda da força muscular e funcional, a tendência é o aumento dos riscos de quedas e fragilidades motoras que comprometem significativamente a qualidade de vida da pessoa, ressalta o presidente da SBOT-RS (Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – Regional Rio Grande do Sul), Fábio Krebs. O tempo prologando no leito, uso de ventilação mecânica ou diálise e medidas invasivas são alguns dos fatores que resultam na perda de força muscular.





Mas o especialista lembra que a situação não atinge apenas pessoas que tiveram Covid. “A sarcopenia é um problema característico do envelhecimento, já que a queda dos níveis de testosterona, por exemplo, impacta na síntese de proteína, fundamental para a formação dos músculos”, fala. “Tem, ainda, a questão de alterações hormonais, que podem influenciar no aparecimento da sarcopenia e, por isso, as mulheres estão mais expostas à patologia”, completa.





O médico lembra também que alguns hábitos são determinantes para prevenir ou acelerar esse processo, podendo atingir, inclusive, pessoas jovens. “Sedentarismo, má alimentação, consumo excessivo de álcool e fumo estão entre os fatores que contribuem para o problema”, lista.





Entre os sintomas da perda muscular, estão dificuldade em realizar atividades cotidianas, como subir escada, trocar uma lâmpada e carregar compras, e desequilíbrio ao andar em terrenos acidentados, como ruas com desníveis e buracos. “Quando a perda muscular já está em estado avançado, quedas costumam ser constantes”, ressalta o médico.





O especialista salienta a importância, daqueles que não têm o problema, de manter um adequado condicionamento muscular, praticando atividades físicas. Já para os que apresentam a sarcopenia, recomenda-se procurar um médico ortopedista para receber as orientações e cuidados para uma recuperação muscular adequada.