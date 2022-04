Mercado de trabalho em transformação impõe proatividade

Assim como uma roda que roda simboliza ciclos, recomeços e renovações, o mundo segue em transformação em todas as áreas e o mercado de trabalho é uma delas. Empregados e empregadores, todos trabalhadores - integram esse movimento e devem também ser proativos a fim de se manterem em dia com as necessidades de mudança e adaptações.

De acordo com o economista, professor e coordenador do Núcleo de Pesquisas Econômicas da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), Marcos Rambalducci, é necessário ter muita disciplina e estar disponível às mudanças. "Cada um de nós tem que assumir a responsabilidade pelo seu próprio ganho", avisa.

O economista explica que o gerenciamento do orçamento doméstico deve estar alinhado com os ganhos e o sustento. "As profissões mudaram e um vendedor tradicional, por exemplo, que trabalha em uma loja de rua e tem que respeitar a vez de vender também deve se adaptar e lançar mão dos mecanismos eletrônicos como o WhatsApp para fazer vendas e para melhorar a sua performance nas vendas e renda", cita Rambalducci.





Ele considera ainda que uma outra atividade profissional bastante tradicional também mudou, a de professor. A estrutura sala de aula, carteira e aluno sentado já não é a única versão e a pandemia consolidou o formato online. "Quem investiu ou investir nesse modelo tira vantagens. As aulas podem ser assíncronas, síncronas e quem utilizar as tecnologias e criar uma relação de segurança mesmo à distância ´pode se dar melhor e, consequentemente, garantir uma renda em um modelo até então pouco usado", destaca.





