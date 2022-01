Mundo completa uma década sem melhora na percepção da corrupção, diz estudo

A percepção da corrupção ficou estagnada no mundo entre 2012 e 2021, aponta relatório divulgado pela Transparência Internacional nesta terça-feira (25). No período, de 179 países e territórios em que é possível fazer a comparação, 131 ficaram sem avanços significativos nos últimos dez anos.



A média global ficou novamente com pontuação 43, em um índice que vai de 0 a 100 -sendo 0 mais corrupto e 100 mais íntegro. Os dez primeiros países do ranking se mantiveram no topo, apenas trocando de posição entre si; os dez últimos tiveram a entrada de Afeganistão e Turcomenistão no lugar de Haiti e Sudão, que, de todo modo, seguem próximos do final do ranking.



O Índice de Percepção da Corrupção analisou 180 países e territórios no ano passado, com base em 13 fontes independentes de dados; cada local foi avaliado por ao menos 3 delas. Elaborado desde 1995, o levantamento passou por alterações metodológicas em 2012, o que permite fazer a série histórica em que se observa a estagnação na média global em torno dos 43 pontos.



A pesquisa destaca que a persistência desse patamar em 2021 se dá ao mesmo tempo que direitos humanos e democracia se encontram sob ataque no mundo. O ano passado viu o ataque ao Capitólio nos EUA, a saída atabalhoada dos americanos no Afeganistão e a retomada do poder pelo fundamentalista Talibã, fechamento de veículos de mídia em Hong Kong e na Nicarágua e cinco golpes de Estado.