No Dia Mundial da Voz, veja dicas de especialista para ter uma voz mais confiante

No dia 16 de abril comemora-se o Dia Mundial da Voz, data que lembra da importância desse instrumento fundamental para a comunicação. Segundo Fernanda de Morais, fonoaudióloga, mentora e especialista em Comunicação e Oratória, ela é uma ferramenta poderosa capaz de transmitir emoções, personalidade e confiança.







“O tom de voz é mais do que apenas som; é uma expressão da nossa identidade. Ele pode variar de acordo com o contexto e as emoções envolvidas, podendo ser mais agudos (finos) quando o assunto for mais leve e descontraído, mais grave (voz grossa) quando o assunto for mais sério e cuidadoso e médio quando o assunto não tiver um impacto emocional importante”, explica.

Entretanto, muitas pessoas enfrentam desafios relacionados à voz, com vergonha ou desconforto com a própria maneira de falar. A especialista pontua que isso pode ser motivado por uma variedade de fatores, incluindo a percepção de que as vozes não correspondem às características físicas desses indivíduos ou preocupações com a forma como são percebidas pelos outros.





“A vergonha da própria voz pode ter um impacto significativo na autoestima e no desempenho em situações de fala pública ou em reuniões. Pode levar a pessoa a se retrair e evitar oportunidades de falar em público, limitando seu crescimento pessoal e profissional. O som que ouvimos em gravações é o mais próximo do som que os outros ouvem, e os exercícios vocais podem melhorar o timbre, trazer mais graves, mais agudos, de acordo com as necessidades”, destaca.

A boa notícia é que há formas de superar essa vergonha e desenvolver uma voz mais confiante. A prática de exercícios vocais e técnicas de respiração podem ajudar a melhorar a qualidade da voz e a aumentar a autoconfiança ao falar em público. A profissional destaca que a orientação de um fonoaudiólogo especializado em voz pode auxiliar a identificar áreas de melhoria e desenvolver um plano de ação personalizado.





Além disso, a postura e a respiração desempenham papéis fundamentais na qualidade e na confiança da voz. Manter uma postura ereta e uma respiração adequada pode contribuir para uma fala mais firme e controlada. “A postura de tronco e de cabeça impactam diretamente na firmeza da voz. Por isso, evite falar com a cabeça inclinada para o lado, ou com a cabeça elevada ou abaixada. Mantenha 90 graus entre o queixo e o pescoço”, esclarece.





“Portanto, para aqueles que desejam melhorar sua voz e perder a vergonha de falar em público, a chave está em se autoavaliar, praticar exercícios vocais e técnicas de respiração, e buscar orientação profissional. Ao cultivar uma voz mais confiante, é possível alcançar maior sucesso e satisfação tanto na vida pessoal quanto na carreira profissional”, conclui.