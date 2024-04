Projeto da UEL presta orientação gratuita sobre declaração do Imposto de Renda

Até o dia 31 de maio, a Receita Federal espera receber as informações contábeis de mais de 43 milhões de contribuintes de todo o País, com o fim do prazo de entrega da Declaração do IR (Imposto de Renda).





No caso do Paraná, são mais de 2,8 milhões de declarações aguardadas, sendo 405,7 mil de residentes dos 68 municípios atendidos pela Delegacia da Receita Federal de Londrina.

Para tirar dúvidas e auxiliar os contribuintes que realizam a Declaração no modelo simplificado, o projeto de extensão Educação Fiscal IV, do Departamento de Ciências Contábeis da UEL, irá atender a população gratuitamente nos dias 17, 24 e 26 de abril, das 14h às 17h.







De acordo com o docente do Departamento de Ciências Contábeis e coordenador do projeo, Pedro Toshimitsu Shime, o atendimento é destinado apenas para contribuintes que necessitam realizar a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física e que tiveram uma única fonte de renda no ano anterior.





O atendimento será realizado por ordem de chegada na sala 403 – LIC (Laboratório de Ciências Contábeis), localizada ao lado da Secretaria do Cesa (Centro de Estudos Sociais Aplicados) da UEL.





