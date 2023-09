Nostalgia: 83% dos brasileiros sentem conexão emocional com as últimas décadas

Entre os outros itens que marcaram a época, aparecem os telefones com fio, citados por 31% dos entrevistados; as câmeras fotográficas analógicas, indicadas por 23%, além dos vídeo games e do “discman”, com 21% das respostas.

Eduardo Scherer, fundador do Guia dos Melhores, relembra que a televisão, durante muito tempo, foi a principal fonte de informação e de entretenimento de muitas pessoas. “Famílias e amigos se reuniam em volta de uma TV para assistir aos seus programas favoritos, e isso cria uma conexão emocional muito forte com o produto. De forma semelhante, quando surgiram os videocassetes com suas fitas VHS, criaram-se novos hábitos relacionados à televisão. O ato de ir até uma locadora e passar, muitas vezes, algumas horas escolhendo um filme, marcou toda uma geração e é lembrado com carinho até hoje”, analisa.

E, quando se fala de conexão com o passado, poucos produtos fazem essa ponte melhor do que as televisões e seus aparelhos acessórios. Quando perguntados sobre quais eletrônicos que antecederam o advento da internet são os mais lembrados, os itens destacados foram o videocassete, com 57% das respostas, e, na sequência, as TVs de tubo, apontadas por 43% dos respondentes.

Para entender essa tendência de mercado, investigando se as pessoas estão realmente sentindo apelo na moda dos produtos nostálgicos, o Guia dos Melhores promoveu uma pesquisa entrevistando brasileiros de todas as idades e regiões do país.

Apostar nesse sentimento de nostalgia é, atualmente, uma tendência de mercado que vem ganhando muitos consumidores. A moda busca trazer de volta produtos que carregam lembranças da infância e da adolescência de muitas gerações, trazendo uma conexão emocional com momentos bons vividos no passado, e que, por isso, têm sido cada vez mais relembrados no presente.

Anos 80, 90 e 2000



E, mesmo entre os 17% que manifestaram não sentir conexão emocional com os produtos antigos, 12% deles responderam que acabam consumindo os itens nostálgicos por estarem na moda ou em evidência no mercado.

Com os dados da pesquisa, o que se percebe é que realmente há um apelo emocional nos itens que fizeram sucesso nas últimas décadas, e que os produtos estão sendo bastante consumidos. 83% dos entrevistados afirmaram que sentem conexão emocional com produtos dos anos 80, 90 e 200. Desses, 49% disseram que consomem esses produtos.

De volta aos anos 2000



“Analisando as respostas levantadas, podemos perceber que a tendência dos produtos nostálgicos é realmente um sucesso, pois ela resgata o sentimento de saudosismo em grande parte dos entrevistados, e ainda consegue ser consumida por parte daqueles que não sentem a conexão. É fascinante ver como diferentes gerações se relacionam com as décadas passadas. Essas conexões emocionais não apenas moldam as escolhas de consumo, mas também influenciam a forma como as pessoas se conectam com a cultura contemporânea”, aponta Scherer.

A pesquisa também revelou que a nostalgia é um sentimento poderoso quando se trata de décadas específicas. Os anos 2000 são os mais saudosos, aparecendo com 36% das respostas, seguido, com pouca diferença, dos anos 90, que contaram com 34% de preferência. Ainda assim, os anos 80 têm uma parcela considerável de escolha, mantendo um lugar especial no coração de 26% dos entrevistados.

Nostalgia musical



E, no meio da variedade de produtos que foram febre entre as diferentes épocas, há os que despertam mais lembranças e nostalgia. Dentre as mídias que marcaram gerações, aqueles que trazem mais sentimento de saudosismo são as músicas, escolhidas por 69% dos entrevistados; seguida pelos programas de TV, com 43%; pelos filmes, com 35%, e pelas fotografias, com 24%.





“O interesse pelas músicas de anos atrás pode ser fortemente observado no mercado, com o retorno de diversas bandas que fizeram muito sucesso nos anos 2000. Esse é o tipo de movimentação que está ligada diretamente com a tendência e que vem movimentando e trazendo lucros para diversos setores. Do outro lado, muitos fãs que até então não tinham tido a oportunidade de ver suas bandas favoritas na época, agora estão tendo novas chances de viver momentos emocionantes”, pontua Scherer.





Ainda sobre as mídias, muitas séries e filmes que marcaram os anos 80, 90 e 2000 e que foram consagrados na época, seguem sendo grandes sucessos, com franquias como Star Wars carregando legiões de fãs até hoje, sendo que muitos deles nasceram depois do lançamento dos filmes. Nessa seara, o universo do audiovisual conseguiu se reinventar, aproveitando as diversas referências das últimas décadas em produções que viraram febre atualmente, como foram os casos da série Stranger Things e do filme Barbie.





Quando se fala em audiovisual, as propostas que mais continuam sucesso entre os brasileiros são as refilmagens ou sequências de filmes das décadas passadas, preferidas por 29% dos entrevistados, com exemplos como Jumanji, Top Gun ou o própria franquia dos filmes Star Wars, que recentemente ganharam novas séries focadas nas histórias de alguns dos personagens. Na sequência, as refilmagens de desenhos animados em versões live action (regravações das histórias com atores reais), apontadas por 21% dos respondentes, e as produções que envolvem os universos dos super heróis, também com 21%.





E mesmo que o filme da Barbie seja um fenômeno dos cinemas, o resgate de temas como brinquedos e jogos das épocas em abordagens audiovisuais foi escolhido por apenas 14% dos entrevistados, ficando a frente comente de produções atuais que apresentam a atmosfera e as tendências das épocas retratadas, como as retratadas na série Stranger Things ou no filme It - A Coisa, indicados por apenas 12%.