Saiba o que precisa saber para investir melhor pensando na aposentadoria

Com as constantes mudanças de regras do INSS e o baixo número de trabalhadores ativos que pagam os benefícios dos aposentados, você precisa começar a se preocupar com a aposentadoria. Segundo dados da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), o número de desempregados no país é de 12,6%, o que representa 13,5 milhões de desempregados. Ou seja, devido ao grande número de desempregados e a expectativa de vida da população cresce cada vez mais devido ao avanço da tecnologia e medicina, a contribuição para a previdência é cada vez menor. Por conta disso, planejar e conhecer formas do seu dinheiro render ainda mais vão ajudar no seu futuro. Além da possibilidade de deixar o seu dinheiro na poupança, há outras formas de investimento que você precisa conhecer.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Antes de começar a investir, é necessário traçar seu perfil para descobrir quais produtos são mais adequados aos seus planos. João Vitor Souto, assessor de investimentos na Bravus Investimentos, diz que é essencial analisar seu perfil antes de começar a investir. Para isso, as instituições financeiras utilizam o API (Análise do Perfil Investidor) para entender melhor o comportamento do cliente de acordo com cenários e o nível de entendimento sobre investimento.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





“Normalmente, quem está começando a investir tende a ter um perfil conservador, então a recomendação para quem está começando a investir é ir devagar, começar a buscar mais informações de qualidade e aprender sobre investimentos. Conforme o investidor adquire conhecimento e entendendo o funcionamento do mercado possibilita buscar investimentos moderados e até arrojados”. O assessor da a dica para procurar um profissional que entende do mercado para te auxiliar com seus investimentos.





Quando se fala de investimento e bolsa de valores, as pessoas acreditam que é necessário muito dinheiro para começar. O assessor de investimentos diz que através do Tesouro Direto é possível investir a partir de 30 reais.





*supervisão de Patricia Maria Alves/editora.

Continua depois da publicidade





Continue lendo na Folha de Londrina.