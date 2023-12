Papa Francisco completa 87 anos com festa de aniversário no Vaticano

O papa Francisco completou 87 anos neste domingo (17), com direito a festa de aniversário, e recebeu diversas homenagens ao longo do dia.





O líder da Igreja Católica, que viu o pontificado completar uma década, teve um 2023 bastante agitado.

Ao mesmo tempo em que participou de um sínodo e fez cinco viagens, o religioso precisou superar problemas de saúde.





Antes do Angelus, Francisco participou da tradicional festa de aniversário organizada na Sala Paulo VI pelo Dispensário Santa Marta. Mais de 200 famílias acolheram o papa em um clima de muita alegria.

Além de lanches e bolo, a celebração teve canções, danças e um pequeno espetáculo circense. A festa virou uma tradição no Vaticano, pois a edição inaugural foi em 2013, por ocasião do primeiro aniversário de Francisco como papa.





"Em nome do povo italiano e em meu nome, envio até você os mais sinceros e afetuosos votos de bem-estar. Em um mundo que, infelizmente, novas rivalidades se somam a conflitos que nunca cessaram, a sua incessante ação pastoral continua a lembrar a todos a necessidade construir soluções que restaurem a paz", afirmou Sergio Mattarella, presidente da Itália.





O ministro da Cultura, Gennaro Sangiuliano, disse que Jorge Mario Bergoglio é um "líder iluminado", enquanto o vice-premiê e chefe das Relações Exteriores, Antonio Tajani, pontuou que "reza pela saúde" de Francisco.





"No seu aniversário, gostaria de estender os meus sinceros votos a Sua Santidade, o papa Francisco. Obrigado pelo seu elevado ensinamento como líder da Igreja Católica e pelo seu compromisso com a paz", falou a primeira-ministra do país, Giorgia Meloni.