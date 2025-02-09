Papa Francisco tem problema respiratório e pede para auxiliar ler discurso

O papa Francisco teve dificuldade respiratória e precisou interromper um discurso durante cerimônia no Vaticano neste domingo (9). O pontífice pediu para um auxiliar continuar a leitura do texto.





"Agora peço desculpas e peço ao mestre para continuar a leitura, porque estou com dificuldades para respirar", disse Francisco, que lia o discurso sentado em uma plataforma elevada na Praça São Pedro.





Em seguida, o pontífice argentino, de 88 anos de idade, foi aplaudido pelas centenas de presentes na missa do Jubileu das Forças Armadas, polícia e agentes de segurança.





Coube ao arcebispo Diego Ravelli a continuidade da leitura da homilia. O evento realizado neste domingo (9) faz parte do Jubileu, celebração católica que acontece a cada 25 anos e que é tida pela Igreja como um período de perdão, reconciliação e renovação espiritual.





Segundo a agência de notícias italiana Ansa, cerca de 30 mil militares estavam no local neste domingo.





Após a repassar a leitura da homilia, o papa realizou uma oração mais curta. Francisco rezou pela paz nas diversas zonas de conflito no mundo e disse que as forças armadas só devem ser usadas na defesa legítima e nunca para dominar outro país.





"Este serviço armado só tem de exercer defesa própria, nunca para impor o domínio sobre outras nações e sempre respeitar as convenções internacionais sobre conflitos", disse o bispo de Roma.





Na quarta-feira (5), o papa Francisco disse que estava sofrendo de um "forte resfriado" e pediu a um auxiliar para ler sua mensagem preparada para sua audiência geral semanal no Vaticano. Na ocasião, a Santa Sé informou que ele iria realizar reuniões em sua casa no Vaticano, na sexta e no sábado, para descansar, pois sofre de bronquite.





Francisco é papa desde março de 2013, quando foi escolhido no conclave após a renúncia de Bento XVI, papa emérito por quase uma década. Nos últimos dois anos, o atual líder da Igreja Católica sofreu de gripe e problemas de saúde relacionados várias vezes –quando era jovem, parte de um de pulmões de Francisco foi removida.





O papa também sofreu duas quedas recentemente em sua residência no Vaticano, machucando a bochecha em dezembro e ferindo o braço em janeiro. Em 2021, ele foi submetido a uma cirurgia no cólon, parte do intestino grosso.



