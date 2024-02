Paraná: Cartórios registram 15 mil atos que comprovam bullying e cyberbullying

Cartórios do PR registram 15 mil atos que comprovam bullying e cyberbullying

A Ata Notarial é um documento utilizado como prova em processos judiciais e administrativos relacionados a crimes cometidos na internet, como bullying e cyberbullying. Um levantamento inédito do CNB/PR aponta que houve um crescimento de 8% ao ano no número de solicitações deste ato em Cartórios de Notas no Paraná, chegando a 15.819 documentos emitidos em 2023. A facilidade de acesso à internet e às redes sociais trouxe desafios, como o aumento do cyberbullying, e a Ata Notarial se torna uma ferramenta importante para a defesa das vítimas. Para solicitar o serviço, basta procurar um Cartório de Notas ou utilizar a plataforma e-Notariado.