Paraná lança campanha para combater o assédio no carnaval

Uma campanha para alertar sobre os casos de assédios durantes as festas de Carnaval (10 a 14 de fevereiro) nos municípios paranaenses foi lançada pelo Governo do Estado com o objetivo de conscientizar e sensibilizar a população por meio de materiais educativos com os canais de denúncias.





As prefeituras ficarão responsáveis pela impressão e distribuição dos materiais físicos, mas também haverá divulgação virtual.

A campanha, com o tema “Se toca, assédio não é folia”, terá peças produzidas pela Semipi (Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa) que incentivam as pessoas a denunciarem sempre que sofrerem ou presenciarem qualquer ato de assédio, verbal ou físico, constrangimento, ou toque sem consentimento.





As peças da campanha também reforçam os telefones de contato: 180 (Central de Atendimento à Mulher), 181 (Disque-Denúncia) ou 190 (Polícia Militar). A veiculação será por meio de cartazes, adesivos e leques, além de materiais para as redes sociais.

A secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, destaca o papel de conscientização durante os dias de folia. “Nosso objetivo principal é disseminar conhecimento em um período de festas e alertar a população para fique atenta a casos de assédio”, afirma.





A secretária ressalta também a importância do papel da sociedade ao se deparar com situações deste tipo. “É como diz o lema: não é não. Não podemos ser omissos diante de casos de assédio, seja com quem for. Sempre denuncie”, ressalta.





Os materiais da campanha da Semipi serão disponibilizadas para os 399 municípios do Estado. Aqueles que tiverem interesse na divulgação devem entrar em contato com a Coordenação de Enfrentamento às Violências contra as Mulheres da Secretaria pelo e-mail [email protected] ou telefone (41) 4009-3662.