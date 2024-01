Em noite de viradas, Londrina EC cede empate no fim para o Coxa no Café

Apesar da vitória ter escapado no fim, a torcida aplaudiu o time e saiu com boas perspectivas para o futuro. O Tubarão volta a campo no domingo (28) para enfrentar o São-Joseense, em São José dos Pinhais.





O Coritiba foi para cima e após a entrada de alguns titulares, poupados no início do jogo, chegou ao empate mais uma vez aos 36. Após cruzamento da esquerda, a defesa falhou e Wesley Moreira marcou o terceiro.

Aos 18, Longuine deu linda assistência para Henrique, que havia acabado de entrar, empatar novamente. Três minutos depois, o Tubarão conseguiu a virada em uma cobrança de falta espetacular do lateral Thiago Ennes.





O Coxa voltou melhor no segundo tempo e virou aos quatro minutos. Figueiredo aproveitou erro da defesa para finalizar no canto direito. O Londrina sentiu a virada, mas teve forças para reagir.

O Alviceleste teve a chance do segundo com o zagueiro Darlan, que finalizou por cima de dentro da pequena área. O Coritiba cresceu no jogo e quase empatou com Fabrício Daniel, que tocou para fora na saída de Gabriel Félix. Aos 36, Figueiredo fez jogada pela esquerda e foi derrubado dentro da área por Riquelmy. Robson bateu bem, no meio do gol e empatou.





Pedro Cacho finalizou da intermediária, o goleiro Gabriel defendeu, a bola pegou na trave e voltou para a área. Peu pegou o rebote e cruzou para Calyson mandar para o fundo das redes e marcar o primeiro gol do LEC no Paranaense.

O técnico Emerson Ávila voltou a escalar o Londrina com quatro homens no meio-campo, assim como foi em Ponta Grossa. O time começou bem o jogo e marcando pressão. O Coxa tinha quatro atacantes e criou a primeira chance aos 20 minutos. Robson cabeceou para o dentro da área e Eberth perdeu gol feito. O Tubarão respondeu e no lance seguinte abriu o placar.





Londrina e Coritiba fizeram um jogo de muitas alternativas e gols e ficaram no empate por 3 a 3, na noite desta quinta (25), no estádio do Café, pela terceira rodada do Campeonato Paranaense. Apesar de ter ficado duas vezes à frente do placar, o LEC não conseguiu a sua primeira vitória no Estadual na sua estreia em casa e ocupa o oitavo lugar na classificação, com dois pontos. O Coxa perdeu o 100% de aproveitamento e soma sete pontos, na segunda colocação.

FICHA TÉCNICA





Londrina 3

Gabriel Félix; Thiago Ennes, Frazan, Darlan e Vinícius Silva. Marthã, Riquelmy, Pedro Cacho (Victor Hugo) e Rafael Longuine(Jô) ; Calyson (Henrique) e Peu (Pablo Ruan) . Técnico: Emerson Ávila





Coritiba 3

Gabriel; Diogo Batista (Natanael), Thallison, Reynaldo e Jamerson; Arílson, Fabrício Daniel (Matheus Frizzo) e Geovane (Vini Paulista) e Figueiredo; Robson (Wesley Pomba) e Éberth (Edu). Técnico: Guto Ferreira





Árbitro: André Ricardo Martins

Estádio: do Café





Gols: Calyson (LEC) aos 20; Robson (COR) aos 34 do primeiro; Figueiredo (COR) aos 4, Henrique (LEC) aos 18, Thiago Ennes (LEC) aos 21, Wesley Pomba (COR) aos 34





Renda: R$ 79.900,00





Público: 2.661 (Pagantes: 2.314 )