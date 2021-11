Prefeitura de Maringá abre novas inscrições para interessados nos cuidados com a obesidade

A notícia de que a Prefeitura de Maringá reabriria na próxima semana as inscrições para ofertar à população a participação em um programa voltado ao tratamento da obesidade da população provocou uma grande procura pelo serviço. Por isso, as secretarias de Esportes e Lazer e Saúde decidiram antecipar e abrir a tarde desta quarta, 10 de novembro, as inscrições. Cidadãos de 16 a 59 anos podem se inscrever neste link.

O projeto é baseado nas diretrizes do Governo Federal, que lançou um Manual de Atenção às Pessoas com Sobrepeso no Âmbito da Atenção Primária à Saúde do Sistema Único de Saúde e criou uma linha de cuidados da Obesidade.

Com as ações do governo, o projeto ganhou uma nova dimensão de acesso a toda população interessada. Lançado pela Prefeitura de Maringá, no último 13 de outubro, foi um sucesso e encerrou as inscrições em menos de uma hora.





“A procura mostrou a necessidade de ampliar o projeto à população interessada, conforme território e facilidade de acesso pelas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Dessa forma, o público interessado deve procurar a sua UBS de referência e deixar seu nome para que o profissional da saúde entre em contato e agende a avaliação, triagem e demais encaminhamentos clínicos necessários”, explica o gerente de Promoção e Prevenção em Saúde da Prefeitura e profissional de educação física, Geison Soares.





A iniciativa foi viabilizada a partir da proposta de criação e implantação do Crato (Centro de Referência em Avaliação e Tratamento Multiprofissional da Obesidade), conforme tramitação na XII Conferência Municipal de Saúde, atendendo a Portaria nº 424/2013 do Ministério da Saúde.

Começar o programa pelas Unidades Básicas de Saúde, além de facilitar o atendimento da população, permite os encaminhamentos clínicos necessários e maior segurança ao paciente e a toda equipe multiprofissional envolvida.





Nos Centros Esportivos, as atividades práticas serão coordenadas por profissionais de Educação Física, direcionadas para melhora da condição física do indivíduo e qualidade de vida.





“A adoção de hábitos saudáveis a partir da prática da atividade física orientada condiciona a uma melhora não apenas da saúde física, mas também da saúde mental, das relações sociais, comportamentais e de doenças associadas”, enfatiza Viviane dos Santos, Gerente de Pesquisa, Planejamento e Avaliação da Secretaria de Esportes e Lazer.





“Os índices de obesidade são crescentes em todo território nacional e a doença é considerada uma condição pandêmica em muitos países. Com isso, esperamos atender ao máximo de pessoas interessadas, bem como, ampliar e redimensionar a proposta do projeto a todas as instâncias municipais para que ele se torne referência para outros municípios em todo território nacional”, frisa Geison Soares.





Dados Complementares:





Faixa Etária: 16 a 59 anos





Após a inscrição, o participante passará por acolhimento e encaminhamento para a lista de avaliação e triagem, a ser realizada pelo profissional de educação física da saúde e demais integrantes da equipe multiprofissional da Secretaria Municipal de Saúde.





Data de triagem e avaliação física: A ser agendada pelo profissional de saúde nas Unidades Básicas de Saúde





Local de triagem: Unidades Básica de Saúde, conforme agendamento realizado pelo profissional de saúde junto ao paciente inscrito no programa.





Locais e horários das aulas: A serem definidos e direcionados para cada participante a partir da triagem e disponibilidade de vagas nos grupos de práticas corporais e Centros Esportivos presentes no município de Maringá e distritos.