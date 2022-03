Primeiros fios brancos: como eles surgem e quais os cuidados com os cabelos grisalhos?

Um dos sinais clássicos do envelhecimento, os fios brancos, pode estar associado a outros fatores, além da idade. Estresse, distúrbios hormonais, a falta de cuidados no dia a dia e a carência de vitaminas e mineiras podem ser agentes que antecipam os cabelos grisalhos. Segundo estudo publicado no British Journal of Dermatology, de 6% a 23% da população mundial terá metade dos cabelos brancos até os 50 anos, por isso, cuidados adiantados podem reduzir as chances de, ao se olhar no espelho, se deparar com os primeiros fios brancos se destacando antes da hora.

O cabelo branco é uma fibra capilar que perdeu parte dos seus pigmentos. A coloração dos cabelos acontece por meio das unidades foliculares das células denominadas melanócitos, que produzem a melanina. Alterações do dia a dia podem interferir na produção da cor, desencadeando o crescimento dos primeiros fios brancos.

“Na formação da melanina, existe, normalmente, um processo de desequilíbrio na geração de compostos oxidantes. Essa desarmonia é contrabalanceada por sistemas antioxidantes que protegem os melanócitos. A falha do efeito pode danificar os melanócitos levando à diminuição da pigmentação”, explica o médico dermatologista, credenciado da Paraná Clínicas, empresa do Grupo SulAmérica, Daniel Guesser Ascenço, ao relatar que o estresse e outros agentes externos podem interferir no equilíbrio da estrutura capilar.





Além disso, Ascenço acrescenta que “fatores hormonais, como disfunção da glândula tiroide, que é responsável pela produção de hormônios importantes, e problemas ovarianos, como menopausa precoce nas mulheres, também podem causar o aparecimento de fios brancos e de maneira mais acelerada do que o esperado”.





A melhor maneira de prevenir o surgimento dos fios brancos seria, segundo o especialista, adotar hábitos saudáveis. Ter boas noites de sono para auxiliar na reparação dos danos ao DNA existentes ao longo do dia; cessar o tabagismo, que também é uma causa conhecida de fios brancos, são algumas das orientações do médico.

"Ter uma alimentação baseada em produtos não processados como saladas, legumes, carnes de diversas origens e carboidratos complexos, fontes de gorduras saudáveis, ajudam a manter os sistemas antioxidantes, que combatem os radicais livres em desequilíbrio. Deficiência de vitaminas e minerais (zinco, cobre, selênio e vitaminas do complexo B, por exemplo) deve ser corrigida, para minimizar o aparecimento do grisalho”, aconselha o dermatologista, visto que tratamentos específicos para reverter os fios brancos ainda carecem de comprovações científicas.





Como cuidar dos primeiros fios brancos





Com o aparecimento dos primeiros fios brancos é preciso adotar alguns cuidados com o cabelo, para manter a saúde e beleza dos fios. A cabelereira do Expert Beauty Center, Carmen Reiko Morizono Takii, dá algumas dicas de como cuidar do novo cabelo.





Segundo ela, com a diminuição de melanina na estrutura capilar, os fios ficam mais sensíveis e porosos, sendo mais suscetíveis ao frizz e necessitando de hidratação e nutrição. “Nesse momento é ideal adotar shampoos e cremes ricos em óleos (lipídeos) e ceramidas na rotina diária, além de realizar a umectação uma vez por semana para manter os fios brancos sempre hidratados e nutridos”, aconselha.





Para quem quer passar por esse período de transição e assumir os fios brancos, Carmen sugere adotar um cabelo mais curto, pois facilita a processo. “Os cabelos curtos podem ser uma ótima escolha nesse período. Acompanhados de cuidados específicos, eles podem ficar sempre saudáveis e com brilho”, relata a cabelereira.





Um dos grandes problemas enfrentados por quem assume o cabelo grisalho é o amarelamento dos fios. Segundo Carmen, para evitar, é necessário deixar de lado as ferramentas térmicas como chapinha e secador.





“Duas dicas essenciais para evitar o efeito amarelado do cabelo. Primeiro usar um leave-in com proteção térmica, inclusive em momentos de exposição ao sol, em que a radiação ultravioleta tende a causar mais ressecamento e oxidação dos fios, que já estão com ausência de melanina. E segundo, adotar na rotina semanal o uso de um shampoo desamarelador para remover manchas”, finaliza a especialista.