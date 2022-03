Preço de roupa e calçado deve subir com guerra na Ucrânia

A ACSP (Associação Comercial de São Paulo) prevê que em breve o reflexo da guerra na Ucrânia começará a impactar o comércio e pesar no bolso do consumidor brasileiro.



Os gargalos no comércio internacional devem chegar à ponta do consumo com repasse no preço de peças de vestuário, calçados e cosméticos, com o aumento dos custos logísticos.



A expectativa da ACSP para o crescimento do comércio neste ano, que é de 1,6% na comparação com 2021, está mantida. Porém, a entidade já vislumbra desaceleração das vendas no varejo.