Problemas com a sogra? Confira dicas para lidar com ela - e compreendê-la, também

Você sabia que o dia da sogra é comemorado em 28 de abril? A figura da sogra é motivo de piada e muitos receios nos relacionamentos. Ter a mãe da pessoa amada contra você, é um dos maiores desafios em um relacionamento. Pensando nisso, o Par Perfeito, maior plataforma de relacionamentos online do Brasil, preparou algumas dicas para lidar com a sogra e garantir um relacionamento saudável com alguém tão importante para o seu par. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE



Sua sogra não está contra você

Continua depois da publicidade



É normal a gente acreditar que é algo pessoal. Acredite, não é! Não na maioria dos casos. Sua sogra é contra o papel que você representa, ou seja, se fosse outra pessoa com o filho dela, ela também agiria assim. Parece desafiador, mas, a partir do momento que você começa a ver que não é pessoal, é possível entender que tudo o que ela faz é por ser superprotetora, ela acredita que assim demonstra amor pelo filho. Ela tem medo que você não cuide do filho dela da forma que ela foi capaz de cuidar.



Discutir com a sogra é perder tempo



Entrar em conflito com a mãe da pessoa que você ama é uma ideia ruim. Seria algo como “Amor, você precisa escolher entre mim e sua mãe. Portanto, decida-se”. Assim, você se coloca em uma posição de desvantagem, porque ele vai escolher a mãe e só mostra que você não sabe se relacionar e prefere a alternativa mais fácil, sem fazer um mínimo esforço para que a coisa funcione entre vocês. Continua depois da publicidade

Siga o ensinamento de Dale Carnegie: “A melhor forma de vencer uma discussão é não entrar em uma.”



Concorde e mostre seu ponto de vista