Projeto verão - será que realmente funciona?

O começo do ano, com seus ares de mudança, sempre motiva as pessoas a iniciar projetos novos, em todos os setores da vida. Um dos mais visados, sem dúvida, é o emagrecimento. O famoso “projeto verão”, buscado por tanta gente, envolve metas e novas posturas para perder gordura, queimar barriga, diminuir um ou dois manequins e usar aquela roupa encostada no armário. Contudo, muitas vezes, com a mesma intensidade que engajam, essas metas somem da vida das pessoas.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Fabio Reis, educador físico e proprietário da academia Fitness, na zona sul de Londrina, vê a quantidade de alunos subir entre 30% e 40% nos meses de janeiro e fevereiro. “As pessoas falam em buscar o balde que chutaram, perder os quilos ganhados nas festas...”, pontua o educador, que trabalha há 19 anos na área.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A mesma movimentação é percebida no consultório da nutricionista comportamental Débora Rodrigues. Nos primeiros meses do ano, a procura por atendimento é muito maior. Contudo, segundo ela, nem sempre isso vem acompanhado de verdadeiras melhoras na vida das pessoas: “existem várias estratégias que as pessoas usam que acabam as deixando mais doentes do que saudáveis”.





Continuem lendo na Folha de Londrina.