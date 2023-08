Quase 7 mil crianças ficaram sem o nome do pai em 2022 no Paraná

Desde o último dia dos Pais, 5,4% dos recém-nascidos no país foram registrados somente em nome da mãe. Reconhecimento de Paternidade pode ser feito diretamente em cartório.







O Dia dos Pais está chegando, no entanto, muitas crianças ainda não terão quem abraçar na data. Números dos Cartórios de Registro Civil do Paraná apontam que, no último ano desde a comemoração, 6.785 mil recém-nascidos foram registrados no estado sem o nome paterno, ou seja, possuem apenas o nome da mãe em certidão de nascimento.

Publicidade

Publicidade





O número representa 5,4% do total de crianças paranaenses nascidas de agosto de 2022 a julho deste ano, período em que foram registrados 123.629 nascimentos. A porcentagem é maior do que os 4% registrados de agosto de 2020 a julho de 2021, quando 6.503 crianças, das 143.722 nascidas no período, não receberam o nome do pai, e que os 4,9% de agosto de 2021 a julho de 2022, quando 6.471 novos brasileiros dos 132.098 nascidos ficaram só com o nome da mãe no registro.





Os dados estão no portal da Transparência do Registro Civil, na página chamada Pais Ausentes, lançada em março, e que integra a plataforma nacional, administrada pela Arpen-Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais), que reúne as informações referentes aos nascimentos, casamentos e óbitos registrados nos 7.654 Cartórios de Registro Civil do Brasil, presentes em todos os municípios e distritos do país.

Publicidade





“Embora a sociedade brasileira tenha mudado bastante em relação as configurações familiares, o reconhecimento de paternidade concretiza um direito fundamental da criança, o de possuir o nome do pai na certidão de nascimento”, comenta o presidente da Arpen/PR (Associação do Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado do Paraná), Mateus Afonso Vido da Silva. “Os Cartórios de Registro Civil trabalham e contribuem diariamente para que o reconhecimento de paternidade seja feito de forma rápida e simples diretamente no cartório”, completa.