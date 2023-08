Saiba quais são os cães e gatos mais amados do Brasil e os nomes mais escolhidos

Você é mãe ou pai de pets? Os nomes, raças, gêneros, não são informações exclusivas dos censos realizados com humanos. No mês de aniversário da DogHero, o Grupo Petlove apresenta o “PetCenso” 2023. O levantamento traz informações do banco de dados da plataforma da Petlove, que conta com mais de 2,5 milhões de pets cadastrados, entre cães e gatos e apenas este ano, foram registrados mais de 150 mil novos usuários.







Desde 2016, ano do primeiro PetCenso, os Animais Sem Raça definida (SRD), os famosos vira-latas são disparados os favoritos dos lares brasileiros, e segundo o Grupo Petlove e DogHero, a liderança continua: 40% dos cães são SRD e quando falamos de gatos a diferença em relação a outras raças se torna ainda maior já que representam 98% dos felinos. O pódio de cães ainda é formado pelos amados SRD (Sem Raça Definida), 40%, Shih Tzu, 12%, e Yorkshire Terrier, 5%. Os gatos que figuram em segundo e terceiro lugar são Azul Russo e Gato de Bengala, ambos com 0,2%.

Ainda há dados quanto aos gêneros das espécies, de acordo com os dados, 51,2% dos cachorros são machos e 48,8% são fêmeas, enquanto no caso dos gatos, 46,8% são machos e 53,2% são fêmeas. Os nomes preferidos de tutores de cães, levando em conta os dois gêneros, foram Mel e Thor, já os pais de gato escolheram Nina e Simba mais vezes. Confira o levantamento completo: