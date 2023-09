Quer casar? Casamento Civil Coletivo recebe inscrições até 30 de outubro em Londrina

As inscrições deverão ser realizadas nos Cartórios de Registro Civil de Londrina até o dia 30 de outubro.





O Casamento Civil Coletivo de Londrina será em 11 de novembro deste ano. O casamento com benção ecumênica faz parte do tradicional Programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão, promovido pelo TJ-PR (Tribunal de Justiça do Estado do Paraná) e Sistema Fecomércio Sesc Senac PR. A edição deste ano também será em parceria com os Cartórios de Registro Civil de Londrina e região.

Publicidade

Publicidade





Os casais que quiserem participar do Casamento Civil Coletivo devem procurar o Cartório de Registro Civil até 30 de outubro. As inscrições devem ser feitas antecipadamente. Os casais devem apresentar seus documentos de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento com averbação do divórcio (atualizada de 90 dias), além do comprovante de renda (contracheque ou carteira de trabalho, sendo até três salários mínimos por casal) e comprovante de endereço.





Veja os cartórios que estão recebendo inscrições:

Publicidade





Cartório Julião - 2º Ofício de Registro Civil e 7º Tabelionato de Notas

Publicidade

Endereço: R. Piauí, 399 - 11 - Centro, Londrina - PR, 86010-420





Cartório Negrão - 1º Ofício de Registro Civil e 6º Tabelionato de Notas

Publicidade





Rua: Piauí, 572 - Centro, Londrina - PR, 86010-420





Cartórios de Registro civil da cidade de Rolândia, Cambé, Ibiporã e Jataizinho também estarão recebendo inscrições.

Publicidade