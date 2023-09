Santuário São Miguel Arcanjo em Bandeirantes recebeu 20 mil pessoas nesta sexta-feira

O Santuário de São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná, recebeu mais de 20 mil fiéis nesta sexta-feira, 29 de setembro, data em que se comemora 11 anos de construção do local e também o dia deste santo, celebrado como o arcanjo que melhor representa a luta do bem contra o mal para a Igreja Católica. O Santuário é uma das principais atrações da rota de turismo religioso do Paraná, consolidada como uma das mais importantes do Brasil.





O espaço de Bandeirantes é o terceiro maior do mundo dedicado a São Miguel Arcanjo, atrás apenas de apenas do Santuário Monte Santo Angelo, na Itália, e do Mont Saint-Michel, na França, e atrai peregrinos de todo o País. “É um momento de alegria para muitos romeiros e peregrinos que visitam este santuário para agradecer graças recebidas ou mesmo para conhecer o local, que é um expoente da fé no Norte Pioneiro e tem se destacado pela grandeza e imponência, com um volume de visitantes muito grande”, afirmou o reitor do santuário, padre Rosinei Toniette.

Publicidade

Publicidade





Uma destas milhares de devotas era Rosana Ferreira, que foi ao templo para agradecer o nascimento do filho João, de dez meses. “Eu era estéril, tinha feito muitos tratamentos por mais de 12 anos, até que o padre disse que eu receberia um milagre e voltaria ao santuário com meu próprio São Miguel. Hoje estou aqui para celebrar esta conquista”, contou.





Marisa Vichoski, que pedalou quase 600 km por três dias para prestigiar a missa dedicada a São Miguel, também adorou o que viu. “Eu saí de Santa Terezinha de Itaipu, no Oeste do Paraná, na madrugada de terça-feira. Chegar perto e ver esta cruz e esta imagem, depois de uma viagem destas, sozinha, virou uma alegria que invadiu meu coração”, afirmou.

Publicidade





O local é uma referência inclusive para fiéis de outros estados. Vaniel de Almeida Campos, de Ourinhos (SP), peregrinou por cerca de 100 km para visitar o santuário. “Foi uma caminhada de fé e agradecimento, porque hoje é um dia especial para todos que vêm até aqui”, afirmou.





Além de ser um importante templo aos devotos do santo, o santuário abriga uma das maiores estátuas religiosas do Sul do Brasil: um São Miguel Arcanjo de 19,2 metros feita em aço inox, que está sobre uma estrutura de 18,5 metros. Também chama a atenção uma cruz de 81 metros de altura que fica próxima ao local, na gruta de Nossa Senhora de Lurdes. Segundo o padre Roberto Roberto Medeiros, responsável pelo santuário, é a maior cruz do Brasil e uma das maiores do planeta.

Publicidade





Os dois monumentos ficam no alto de um morro e inspiram os romeiros que chegam de várias cidades a Bandeirantes.





Nesta sexta-feira, o local também comemorou uma importante melhoria. O governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou uma passarela sobre a BR-369, ligando a gruta de Nossa Senhora de Lurdes, onda fica a cruz, ao santuário. A estrutura dá mais segurança e agilidade ao deslocamento dos visitantes. Também fazem parte do investimento de R$ 7,8 milhões acessos rodoviários, uma rotatória e um retorno.

Publicidade

“Este é um santuário que cresceu muito, o fluxo de turistas e devotos é muito grande, portanto uma obra como esta é fundamental para a segurança dos peregrinos e para melhorar o fluxo de veículos aqui dos arredores”, afirmou o bispo da Diocese de Jacarezinho, Dom Antonio Braz Benevente.