Papa Francisco apela para que os cristãos não tenham medo da diversidade

O papa Francisco fez um apelo nesta terça-feira (2) em seu primeiro vídeo de 2024 para que os cristãos compreendam "o dom da diversidade da Igreja" e pediu para que não haja medo do "dom dos diferentes".





"Não devemos ter medo da diversidade de carismas na Igreja", apelou o Pontífice. Na mensagem, Francisco encoraja a "reconhecer o dom dos diferentes carismas nas comunidades cristãs e a descobrir a riqueza das diferentes tradições rituais dentro da Igreja Católica".

Seguiu falando sobre as diferenças "Devemos nos alegrar por vivenciar esta diversidade", destaca o Papa, enfatizando as particularidades nas Igrejas Orientais que "têm as suas tradições próprias, ritos litúrgicos característicos, mas mantêm a unidade da fé. Reforçam-na, não a dividem".





Ainda segundo o religioso, é preciso haver um diálogo entre pessoas de outras denominações e comunidades critãs. "No caminho da fé, precisamos também do diálogo ecumênico com nossos irmãos e irmãs de outras denominações e comunidades cristãs".

Para Jorge Bergoglio, este diálogo deve ocorrer "não como algo que confunde ou cria desconforto, mas como um dom que Deus dá à comunidade cristã para que cresça como um só corpo, o corpo de Cristo".





"Se nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo, a riqueza, a variedade e a diversidade nunca serão motivo de conflito", concluiu ele, enfatizando que "a fé cresce quando cada um se abre a esta diversidade".