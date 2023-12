Região de Londrina enfrenta nova onda de calor até o fim de semana

Uma nova onda de calor já chegou na região de Londrina nesta quinta-feira (14) e deve ficar ainda mais intensa nos próximos dias.





De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento do Paraná), as temperaturas podem chegar à casa dos 37° no domingo (17), o que levanta o alerta para o cuidado com a saúde em meio ao calor excessivo. Por conta da perda de líquido, o ideal é consumir quatro litros de água por dia, além de muita fruta, sombra e protetor solar.

Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar, explica que o calorão é comum nesta época do ano, ainda mais pelo fato de que o verão começa oficialmente em 22 de dezembro. Segundo ele, essa nova onda de calor é motivada pelo tempo seco das últimas semanas, que fez com que a temperatura subisse gradativamente.





Nos últimos dias, a temperatura já estava bem acima da casa dos 30° na região de Londrina, alcançando 34,1° nesta quinta-feira, de acordo com dados do Simepar.

O meteorologista pontua que a temperatura vai ficar alta até a próxima segunda-feira (18), sendo que no final de semana que antecede o do Natal a cidade deve enfrentar um calorão próximo a 37°C.





“Vai ficar um pouco acima da média e vai ser desconfortável porque vai continuar seco até domingo”, adianta, complementando que na segunda a chuva retorna para a região, mas que não deve trazer grandes volumes de água. A média histórica das máximas para dezembro, na região de Londrina, é de 30,2°. Além da temperatura alta durante o dia, o calor também não vai dar trégua nas noites.

Kneib pontua que o principal fator que está causando essa nova onda de calor na região é uma massa de ar seco que está predominando em grande parte do centro-sul do Brasil, que se intensificou nos últimos dias.





“Nós temos ausência de nuvens, então o Sol predomina desde as primeiras horas do dia, isso é um fator que acaba aquecendo bastante”, explica.

Além disso, segundo ele, outro ponto que vem fazendo com que as temperaturas subam é o vento, que está vindo das regiões Centro-Oeste e amazônica em direção ao sul. “Lá é bem mais quente do que aqui, então ele [vento] transporta um ar ainda mais quente para a nossa região”, ressalta, complementando que as frentes frias que se formam em países vizinhos, como a Argentina, não estão ganhando força para chegar até a região.





Por isso, a chuva que vai chegar à cidade na segunda-feira deve ser de curta duração e pouco volumosa. “Tanto que na terça (19) diminuiu um pouco o calor, mas mais por conta do aumento da umidade, da nebulosidade, do que por uma mudança na temperatura”, explica.

A poucos dias do início do verão, o meteorologista já adianta que o calor vai continuar um pouco acima da média nos próximos meses, o que pode trazer novas ondas de calor.





“Mas é natural fazer bastante calor, é típico [da estação]”, reforça. Já em relação às chuvas, Reinaldo Kneib pontua a quantidade vai continuar dentro da média até março, quando termina o verão, com precipitações frequentes, principalmente de pancadas rápidas no meio e final da tarde.





