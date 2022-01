Saiba como calcular gastos de viagem internacional

Fazer um planejamento prévio para qualquer viagem internacional é essencial para garantir mais segurança e tranquilidade no passeio

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Calcular gastos e determinar um orçamento é importante para qualquer tipo de viagem, mas, quando se trata de uma internacional, os cuidados devem ser redobrados. A cotação das moedas estrangeiras está em constante mudança, e nem sempre é fácil determinar um valor exato para as despesas no país de destino, especialmente levando em consideração que podem haver imprevistos. Assim, fazer uma boa pesquisa e separar uma reserva financeira adequada é indispensável para evitar dor de cabeça em seu período de lazer.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Primeiramente, é preciso avaliar o quanto está disposto a gastar com alguns fatores básicos, como hospedagem e alimentação. Existe uma grande diversidade de hotéis e restaurantes com preços variados, que podem sair em conta ou ser caros demais. É claro que os mais baratos geralmente implicam em algumas questões, por exemplo: o hostel costuma ser a opção de hospedagem mais enxuta, porém, é necessário dividir o quarto com outras pessoas. Ainda assim, existem hotéis de pequeno porte que não são luxuosos, mas oferecem o essencial e ainda contam com diárias que cabem no orçamento.





Quanto à alimentação, é importante determinar um valor máximo para gastar com isso todos os dias. Ficar na casa dos 50 dólares ou euros por pessoa costuma ser o suficiente, mas a partir disso é importante balancear bem os locais onde irá comer. É possível ir a lugares mais conceituados, desde que as demais refeições sejam mais simples e baratas. Caso extrapole o valor em um dia, basta compensar no próximo. Tudo isso fica a critério de cada um, mas é possível comer bem e ainda controlar os gastos.





Quem pretende fazer compras no país visitado também precisa planejar muito bem a época em que deseja viajar, especialmente se tratando da cotação da moeda, seja dólar, euro, libra, etc. Nesse caso, o mais recomendado é separar uma quantia destinada exclusivamente para esses gastos e que não se misture com os demais. Acompanhar o valor do câmbio nesse período é indispensável, mas quem for usar cartão de crédito precisa ficar atento, pois também são descontadas taxas adicionais para cada compra internacional de acordo com o valor total.

Continua depois da publicidade





Com tudo isso em mente, o restante vai depender somente de quanto dinheiro será investido na viagem. Isso já exige um longo período de preparação e economia, mas é sempre bom levar um pouco a mais do que se pretende gastar para conseguir lidar com qualquer imprevisto. Com esse planejamento, todos podem aproveitar uma viagem internacional com muito mais tranquilidade.