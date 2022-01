Veja dez produtos que ficaram isentos de impostos ao entrar no Brasil

Desde sábado (1º), produtos que custem até US$ 1.000 (R$ 5.677) estão isentos de impostos ao entrar no Brasil com passageiros que viajam de avião ou navio. A determinação da Receita Federal dobrou o limite, que antes era de US$ 500 (R$ 2.838,50).

Se as compras do viajante somarem mais de US$ 1.000, o valor excedente será taxado em 50%.

A novidade inclui na lista de isenção produtos cobiçados entre os brasileiros, como o iPhone 13 Pro, o MacBook Air e um dos melhores robôs aspiradores do mercado. Abaixo, a lista com alguns exemplos. Os valores não incluem taxas que podem ser cobradas e variam conforme o estado americano, podendo ser isento em alguns.





Itens que são de uso próprio do viajante, como roupas e um aparelho celular, são isentos, desde que estejam usados e sejam compatíveis com a viagem realizada.





IPHONE 13 PRO (US$ 999 OU R$ 5.671,32)

Lançado em setembro de 2021, o mais avançado dos iPhones tem a sua versão mais básica no limite do novo valor mínimo -a com tela de 6,1 polegadas que comporta 128 GB de conteúdo.





A novidade do aparelho, que tem três câmeras embutidas, é a função chamada "Cinematic Mode". Ela permite que o foco se adapte instantaneamente à velocidade da filmagem, o que dá mais fluidez aos movimentos das cenas registradas.





GALAXY Z FLIP3 5G (US$ 999,99 OU R$ 5.676,94)





O modelo com capacidade de armazenamento de 128 GB do smartphone da Samsung está dentro do limite por pouco e compete com o iPhone.





A novidade da linha é a característica dobrável do celular, em um visual semelhante aos antigos aparelhos com flip -mas que aberto vira um smartphone com tela sensível ao toque de 1,9 polegadas.





MACBOOK AIR (US$ 999 OU R$ 5.671,32)





O laptop ultrafino da Apple da linha lançada em 2008 é o mais básico da marca, mas ainda entrega rapidez, bom desempenho e ótima definição da tela.





Para ficar no limite da Receita Federal, é preciso optar pelo mais modesto: com chip M1, placa de vídeo com sete núcleos, e não oito, e armazenamento de 256 GB.





ROBÔ ASPIRADOR ROOMBA J7+ (US$ 849,99 OU R$ 4.825,39)





A empresa iRobot, pioneira em vender equipamentos para casas inteligentes, tem o que é considerado o melhor robô aspirador do mercado: o Roomba S9+. Com uma base automática para onde o robô volta quando termina o trabalho, um cesto coletor da sujeira, o melhor poder de sucção da marca e conexão com assistentes de voz, o aparelho estoura o teto de US$ 1.000.





Um pouco abaixo dele e dentro do limite, está o Roomba J7+. Ele mantém algumas das características, como a base automática e o cesto coletor, além de ser programável para evitar áreas específicas da casa.





DRONE MAVIC AIR 2 (US$ 799,95 OU R$ 4.541,32)





Apesar do preço salgado, o drone Mavic Air 2 é conhecido por ser fácil de pilotar e oferecer altíssima resolução das imagens que capta. Também está dentro do limite o combo que vem com baterias, hélices e cabos extras: por US$ 989,95 (R$ 5.619,95), é possível comprar o kit completo.





PROCESSADOR INTEL CORE I9-12900KF (US$ 599 OU R$ 3.400,52)





Lançado em outubro do ano passado, o processador de 12ª geração da Intel é um dos melhores da atualidade. "Cérebros do computador", os processadores são normalmente os responsáveis por lentidão e bugs no sistema. O da Intel tem 128 GB de memória e 16 núcleos.





VALVE INDEX (US$ 999 OU R$ 5.676,94)





O fone de ouvido para gamers que querem jogar em realidade virtual também pode chegar ao Brasil sem impostos. Com os óculos e demais equipamentos que vêm no kit, o jogador tem uma experiência de imersão ao conectar-se com um computador em um jogo que comporte a tecnologia.





GOPRO HERO 10 (US$ 659,94 OU R$ 3.746,48)





A câmera fotográfica foi lançada em setembro do ano passado com uma websérie para o YouTube, a "Casa GoPro Hero10 Black". Nela, os participantes usavam a máquina criada para esportistas em um reality show.





O lançamento pomposo se justifica: essa é a mais tecnológica câmera da empresa que, em 2018, parou de fabricar drones por uma crise e demitiu 20% da equipe. Os seus equipamentos, porém, são emblemáticos para viajantes e praticantes de esportes radicais: o diferencial da marca está no estabilização da imagem.





GEFORCE RTX 3080 (US$ 699 OU R$ 3.968,22)





Da série GeForce RTX 3080 das placas de vídeo da Nvidia, é possível comprar a mais básica dentro do limite imposto pela Receita Federal. O produto é direcionado para gamers e promove uma das melhores performances da companhia.





VITAMIX A3500 (US$ 649,95 OU R$ 3.689,76)





A empresa Vitamix justifica o preço de seus liquidificadores, diferente de qualquer outra marca, pelas funcionalidades das peças. No caso da A3500, é possível colocar batatas, por exemplo, e tirar uma sopa quente -ou morangos e ter um sorvete. Isso porque ele esquenta e esfria, o que tira o fogão de cena em alguns casos. A sua potência dispensa o uso do mixer, e o wifi permite controlar o liquidificador pelo celular.