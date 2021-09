No Folha Entrevista, Diego Prazeres recebe o presidente da Fundação de Esporte de Londrina, Marcelo Oguido.

Como foco, as reformas no estádio do Café e no Moringão.

A conversa também abordou o aniversário de 45 anos do Café, que também foi tema do especial Transmídia na Folha de Londrina.

Veja os detalhes no vídeo abaixo: