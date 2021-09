Londrina EC faz jogos dos aflitos nesta terça em Recife

Em meio à crise dentro e fora de campo e à campanha ruim na Série B, o Londrina ainda precisa driblar outros problemas para se recuperar no Brasileiro e tentar sair da zona do rebaixamento. O Tubarão encara o Náutico nesta terça-feira (21), às 21h30, nos Aflitos, em Recife, em jogo válido pela 25ª rodada. É mais uma chance para o Alviceleste tentar vencer e encerrar um jejum de cinco partidas.

Em 18º, com 21 pontos, o LEC viu a pressão aumentar após a derrota no estádio do Café para o CSA por 2 a 0. Sem perspectiva de reação com o atual grupo, o gestor Sérgio Malucelli anunciou que novas contratações vão acontecer ainda esta semana. Após já registrar 43 atletas na competição, o Londrina pode inscrever ainda mais cinco jogadores até o dia 30, prazo final para a inclusão na Série B.

Ao mesmo tempo que busca nova opções no mercado, o clube já rescindiu o contrato com o meia Lucas Lourenço, que faltou a dois treinos na semana passada e foi devolvido ao Santos, e também (mais uma vez) vai liberar o meia Celsinho, fora dos planos da comissão técnica. Outros atletas podem deixar o elenco após a partida em Pernambuco.

