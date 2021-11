Saiba qual será a numerologia para o ano de 2022

Segundo a numerologia, a energia do próximo ano será de reconstrução e volta à normalidade



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Para muitos, a chegada do novo ano representa renovação e prosperidade. Hora de traçar novas metas, agradecer, fazer novos pedidos e promessas. Com 2022 batendo na porta, que tal saber o que a numerologia reserva?

Segundo os astrólogos do Astrocentro, 2022 será um ano regido pelo número 6. Ele está muito associado ao lar e à família, e será um período de resgate dos valores, de mais encontros com os familiares e amigos, principalmente depois de dois anos de isolamento social que afastou o contato físico. O número 22 está associado à construção de bases, por isso, o foco geral do próximo ano será reconstruir nossas vidas e voltar à normalidade.

Continua depois da publicidade

A energia do 22 é muito voltada para o trabalho, então, nesta área, quem estiver disposto a dedicar e trabalhar encontrará sucesso e reconhecimento. No entanto, será preciso tomar cuidado para não deixar essa energia te dominar e você ficar somente focada no trabalho, deixando todas as demais áreas da sua vida de lado. É preciso encontrar um equilíbrio.

Por outro lado, o ano de 2022 é composto por dois números, 20 e 22. O número 20 traz a energia da oposição, principalmente em temas políticos. Como o 20 ainda irá influenciar nossas vidas por muito tempo, temos que aprender a lidar melhor com esses pensamentos extremos.

Numerologia para 2022

Além da composição dos números 20 e 22, o ano ainda sentirá fortemente a vibração do número 2, que aparece três vezes, e uma pequena influência do número zero. O 2 fala sobre dualidade, equilíbrio, adaptabilidade, fé, confiança, cooperação e diplomacia. Esse também é o número do amor, da família e das parcerias. Já o zero, além de amplificar e intensificar a energia do 2, traz crescimento espiritual, unidade e totalidade. O conselho dessa combinação de números é para que a gente preste mais atenção aos detalhes, dedicação e paciência. Somente assim conseguiremos realizar os nossos sonhos.

É importante evitar pensamentos negativos e focar sempre em manter a harmonia nos ambientes. A numerologia do ano 2022 pede ainda para que não se deixe de lado o caminho espiritual e a missão da alma. Este ano marca a existência entre os anjos e eles estarão nos guiando nesta trajetória.

Para o amor em 2022, a numerologia prevê paixões mais tranquilas, amores mais serenos e fiéis. A energia dos relacionamentos sérios e realmente comprometidos estará no ar e quem deseja, irá encontrar um amor. Além disso, haverá muitos casamentos acontecendo, e famílias crescendo.

Quanto às finanças, será um ano de grandes projetos e trabalhos importantes. Quem está desempregado, provavelmente encontrará estabilidade. Para os que já possuem emprego ou um negócio, viverão uma fase de grande crescimento e expansão.