Santuário da padroeira em Londrina é enfeitado para o natal; veja prévia da decoração

Com inauguração marcada para esta sexta-feira (26). a decoração natalina promete transformar o Santuário de Nossa Senhora Aparecida do Norte do Paraná, situado na Vila Nova, em Londrina.

Os fieis podem prestigiar os enfeites após da missa das 19h. A fachada e a praça da igreja contarão com iluminação. sua decoração de Natal, que vai iluminar a fachada da igreja. Além disso, no domingo (28), haverá a bênção do presépio, na missa das 16h, como parte da abertura do Advento, tempo litúrgico de preparação para o nascimento de Cristo.

Uma árvore de natal também dará o toque comemorativo ao espaço.





“Nós, cristãos, estamos entrando num tempo de preparação para celebrarmos o nascimento de Jesus Cristo. Por isso, todos os enfeites, o presépio e a ornamentação celebram a abertura desse tempo, que chamamos de Advento”, explica o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do santuário.





A programação faz parte das celebrações do Ano Jubilar, inaugurado em outubro de 2021, que celebra o Jubileu de Platina (70 anos como paróquia) e o Jubileu de Prata (25 anos como santuário).

“Neste Ano Jubilar, queremos ampliar o Santuário como Roteiro do Turismo Religioso do Paraná e essa decoração também uma maneira de convidar os peregrinos e romeiros de Londrina e do estado inteiro para virem até o local agradecerem pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida”, avalia o padre.





Missas de fim de ano





A Pastoral de Liturgia do Santuário já está com a programação de missas de fim de ano completa. “De modo muito especial e particular, neste ano vamos celebrar e render graças pelos nossos jubileus, por tantos pioneiros, peregrinos e romeiros que passaram pelo santuário nessas sete décadas de história”, avalia Sandra Mantovani Leite, coordenadora da pastoral.





Em dezembro, também acontece a novena de Natal, do dia 15 até o dia 23, sempre às 19h durante a semana e às 18h30 nos finais de semana (sábado e domingo).





A programação conta com padres da Arquidiocese de Londrina e grupos de música. Além disso, no dia 13, dentro da programação do Brilha Londrina, às 19h30, o Santuário será palco de uma cantata de Natal, com entrada gratuita.





Confira a programação com horários:





*Dia 26/11, 20h: Inauguração da decoração de Natal

*Dia 28/11, 16h: Bênção do presépio



*Dia 25/12, 20h: Vigília de Natal

*Dia 26/12, 9h30: Missa de Natal

*Dia 27/12: Missas às 7h, 9h, 11h, 16h e 18h30

*Dia 31/12: Missa dos Romeiros, 20h

*Dia 1º/01: Missa de Ano Novo, 9h30



*Dia 02/01: Missas às 7h, 9h, 11h, 16h e 18h30







Veja prévias da decoração: