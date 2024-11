Saúde do homem é tema de live com médicos londrinenses em novembro

Novembro é o mês azul da conscientização sobre o câncer de próstata e para debater o tema, a AML (Associação Médica de Londrina) vai promover uma live com médicos especialistas discutindo sobre o tema na terça-feira (26), às 20h, com transmissão ao vivo no Youtube.





O episódio especial faz parte da série "Encontros AML" e, com o tema "Saúde do homem: muito além da próstata", pretende trazer uma conversa entre os médicos Otton Raffo, endocronologista, Frederico de Carvalho Fraga, urologista, e a geriatra Lindsey Nakakogue como mediadora.





O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais incidente na população masculina em todas as regiões do Brasil, atrás apenas dos tumores de pele não melanoma. Estimam-se 71.730 novos casos de câncer de próstata por ano entre 2023-2025 no país.





A idade é o principal fator de risco para o câncer de próstata, sendo mais incidente em homens a partir dos 60 anos ou naqueles com histórico familiar de câncer de próstata antes dos 60 anos e obesidade para tipos histológicos avançados.





No encontro, os especialistas irão debater muito mais do que o câncer de próstata, uma vez que para ter uma boa saúde, o homem precisa cuidar do corpo como um todo, inclusive da mente. A geriatra enfatiza que a live pretende responder a pergunta "O que os homens podem fazer para viver melhor?".





A especialista ainda destaca que a saúde masculina não está garantida apenas com os exames anuais de sangue e PSA para prevenir o câncer de próstata. “O check-up anual aponta, também, se há hipertensão, diabetes, síndrome metabólica, resistência insulínica, que são doenças comuns que podem comprometer a saúde cardiovascular dos homens”, alerta a médica.





Ela cita que nos homens, após certa idade, é comum o aumento da circunferência abdominal. “Vamos debater o que significa isso e como reverter a obesidade no homem”, diz, reforçando que a live pretende desvendar alguns mitos que envolvem a saúde dos homens, como o fato de a disfunção sexual estar ligada apenas à idade.





“Hoje, a maioria dos meus pacientes me procura para reclamar do cansaço que, muitas vezes, está ligado à rotina estressante. Mas muitos homens reclamam de falta de libido, desânimo, mau humor, depressão, dificuldade em perder peso e ganhar massa muscular, e isso pode ter causa hormonal também e por isso manter o check-up em dia é tão importante”, comenta o endocrinologista Otton Raffo.





Segundo ele, além dos problemas hormonais relacionados ao envelhecimento, as alterações hormonais podem ter relação com a síndrome metabólica. “Muitos acham que a disfunção sexual está ligada à idade, mas pode ser por conta da síndrome metabólica, que provoca aumento da gordura entre os órgãos e tem como sintomas, por exemplo, a falta de libido e o cansaço”, diz o endocrinologista.





Ele alerta para o número cada vez maior de homens que fazem uso indiscriminado de testosterona na busca pela perda de peso e o corpo musculoso. “Hoje está acontecendo um abuso no uso da testosterona, que pode gerar vigorexia.”





O especialista explica que esse transtorno é mais comum de acontecer em homens entre 18 e 35 anos e leva à prática exaustiva de exercícios físicos, sempre com aumento de carga, além de preocupação excessiva com a alimentação e uso de anabolizantes, que podem trazer riscos para a saúde.





“Vamos falar, então, sobre prevenção: quanto antes o homem se preocupar com a saúde, melhor”, reitera Lindsey. De acordo com Otton, os homens têm buscado cada vez mais o consultório e quando se cuidam são “muito mais detalhistas”.





A live irá tratar também da saúde mental do homem. “Muitos homens vivem em depressão e isolamento social e isso pode levar à demência. É muito importante ressaltar que a terapia é um cuidado muito importante para todos”, aconselha Lindsey.





Serviço:

Live: “Saúde do homem: muito além da próstata” Quando: 26 de novembro (terça-feira) Horário: 20 horas YouTube da AML Onde: