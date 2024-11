Diabetes atinge mais de 36 mil londrinenses

O Brasil é o quinto país do mundo com mais casos de diabetes, doença que atinge 10,5% da população adulta, cerca de 20 milhões de pessoas. A diabetes também é responsável por 30% a 40% das causas de morbidade no Brasil.





O Novembro Diabetes Azul é uma campanha mundial de conscientização sobre a doença e organizada pela SBD (Sociedade Brasileira de Diabetes) no país. Além da prevenção da doença e de suas complicações, o foco da iniciativa também é no tratamento multidisciplinar.





Segundo a IDF (Federação Internacional da Diabetes), a doença causou mais de um milhão de internações no SUS (Sistema Único de Saúde) entre 2011 e 2019. Os custos foram superiores a US$ 420 mil (R$ 2.434.908,00 na cotação do dólar atual, a R$ 5,79).





No Paraná, o diabetes ocupa a 3ª posição como causa de mortalidade prematura em pessoas de 30 a 69 anos em uma série histórica de 2018 a 2022. Em 2022, foram realizados mais de 1,5 milhão de atendimentos individuais. No ano seguinte, houve um aumento de 48%, que alcançou pouco mais de 2,2 milhões de atendimentos. Em 2024, a tendência de aumento continua, já que em 6 meses, já há o registro de 1,6 milhão de acompanhamentos, de acordo com levantamento do governo estadual.





EM LONDRINA





Em Londrina, segundo a coordenadora de Saúde do Idoso, na DAPS (Diretoria de Atenção Primária à Saúde), Suzane Gozzi, são 36.713 diabéticos identificados e cadastrados no sistema de atenção básica através do PEC (Prontuário Eletrônico do Cidadão). O número está acima da estimativa feita pela SBD (Sociedade Brasileira de Diabetes) que seria de 31.507.





Nos últimos seis meses, foram realizadas 29.947 consultas em Londrina entre mulheres e homens de 1 a 80 anos ou mais, havendo uma predominância entre pessoas de 65 a 69 anos, com 4.895 atendimentos.









