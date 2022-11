Menstruação atrasada: 5 chás que ajudam a descer

É recomendado conversar com seu médico antes de ingerir alguns tipos de chás



Existem inúmeros motivos para a menstruação atrasar, como alterações nos hormônios, ingestão em excesso de substâncias com cafeína, estresse elevado, problemas de tireoide e até mesmo o início de uma gestação. Algumas ervas podem ajudar a descer a menstruação. No entanto, muito cuidado ao ingerir alguns tipos de chás, pois podem trazer problemas para a gestação e para a saúde.

É recomendado fazer exames e entrar em contato com seu médico para garantir que a mudança de seu ciclo menstrual não está relacionada com o início de uma gestação ou alguma alteração em sua saúde. Fique atenta!

Caso você já tenha conversado com seu médico e não esteja passando por nenhuma das questões levantadas acima, preparar um dos chás abaixo pode ser uma forma de aliviar a agonia de não menstruar no tempo esperado. Veja algumas opções:



Chá de angélica



Uma erva muito eficiente na liberação do sangue é a angélica. As propriedades dessa planta permitem que você estimule a menstruação a partir do seguinte preparo: insira cerca de 10 gramas de raiz de angelica em um recipiente com água fervente. Após o líquido ficar morno, beba aproximadamente três vezes ao dia da preparação.



Chá de agoniada

Publicidade



Esse tipo de remédio caseio funciona ao incluir 5 gramas de flores de agoniada em cerca de meio litro de água fervente. Aguarde até o chá ficar morno, coe e beba uma média de três xícaras durante o dia até que a menstruação desça.



Chá de canela





A canela é bem conhecida para essa finalidade. As propriedades estimulam a circulação e coração, elevando a pressão, o que aumenta a contração do útero e, consequentemente, a liberação da menstruação. Para preparar, basta separar uma canela em pau e colocar dentro de uma xícara com água fervente. Vale ressaltar que a canela é recomendada apenas para quem quer adiantar a menstruação em cerca de dois dias do período menstrual ou forçar a descida do sangue quando o atraso for num período menor que 30 dias.



Chá de arruda



O chá de arruda também é muito eficaz para fazer a menstruação descer. A erva é rica em um flavonoide chamado Rutina. Por isso, tem atividade emanagoga, ou seja, ajuda no fluxo menstrual. No entanto, a erva possui propriedades abortivas. Portanto, atenção em seu consumo. Lembre-se das orientações já destacadas no início do texto. Para preparar, separe de 2 a 5 gramas de arruda e 1 litro de água. Ferva a água. Quando estiver fervendo, apague o fogo e adicione a arruda. Deixe descansar de 20 a 30 minutos com uma tampa. Coe e já pode beber.



