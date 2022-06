Seis simpatias juninas para atrair amor, proteção e prosperidade

O mês fortalece as simpatias para atrair amor e proteção. Confira!

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Continua depois da publicidade Junho é cheio de tradições, com músicas contagiantes e comidas típicas. Porém, não é só isso que deixa esse mês alegre e agradável. Na verdade, Junho está cercado de energias positivas, para realizar simpatias, manifestar desejos e atrair prosperidade.

O nome Junho está ligado à deusa romana Juno, esposa de Júpiter e rainha dos deuses. Juno é conhecida por ser protetora do casamento e da figura feminina. Na mitologia Grega corresponde à Hera, deusa do paraíso e símbolo de fidelidade e fertilidade.

Na numerologia, o número 6 simboliza a luta por ideias e bem-estar. Já no tarot, é a carta “Os Enamorados'', que indica escolhas feitas com o coração, mas também está associada ao amor romântico. Continua depois da publicidade

Além do mais, São Pedro é o santo do dia 29 de Junho, enquanto que São João é o santo do dia 24, sendo que ambos proporcionam proteção. A seguir, descubra as melhores simpatias juninas para atrair amor, proteção e prosperidade.



Voto de Minerva





Voto de Minerva é uma simpatia amorosa para quem está em dúvida entre dois amores. Escreva o nome dos pretendentes, cada um em um papel, logo após enrole bem e coloque os nomes em uma bacia com água. Depois é só aguardar, o primeiro papel que desenrolar será a pessoa escolhida.





Ervas para São João





Para proteção, prepare um banho de ervas, com cravo, alecrim e manjericão. De preferência faça essa simpatia no dia 24 de junho, ou seja, no dia de São João. Mas não é obrigatório. O banho pode ser feito de duas formas, para quem tem banheira, deixe todo corpo, até o pescoço, imerso na energia das ervas.

Para quem tem apenas o chuveiro, faça seu banho higiênico como de costume, depois tome o banho de ervas do pescoço para baixo. Lembre-se de fazer pedidos e orações para São João, com o intuito de atrair proteção e felicidade.



Atrair o amor dos sonhos





Para atrair o amor dos seus sonhos espere até o dia 29. Quando todas as pessoas terminarem suas refeições, recolha as sobras do almoço e do jantar, pois você precisará delas para a simpatia.

Posteriormente, arrume a mesa, com talheres, pratos e, de preferência, uma toalha branca, para servir as sobras. Depois disso, vá dormir, pois a pessoa amada aparecerá no seu sonho.



Fita vermelha





A simpatia da Fita Vermelha é destinada ao Santo Antônio, famoso santo casamenteiro. Para realizar a simpatia basta pegar uma estátua do Santo e amarrar uma fita vermelha em volta.

No final faça um nó, mas lembre-se de fazer pedidos à Santo Antônio durante todo o processo. Logo depois, faça uma oração, com toda sinceridade e devoção. Por fim, coloque o santo de cabeça para baixo dentro de um recipiente. Deixe a imagem nessa posição até o pedido ser realizado.



Proteção redobrada





Se você sente que está passando por um período difícil e precisa de muita proteção, essa é a simpatia ideal. Você vai precisar apenas de um vaso de Espada de São Jorge e água. Comece colocando a chave da sua casa imersa em um copo de água, no dia 28 de junho, véspera de São Pedro.

Faça um pedido sincero ao Santo dizendo: “São Pedro, apóstolo e guardião, envolva toda a minha casa em proteção”. Se preferir, você pode fazer uma oração maior, deixe que sua intuição guie o processo. No dia 29, retire a chave do copo e despeje a água no vaso de Espada de São Jorge e repita o pedido de proteção.



Para abrir caminho