Sesc Paraná organiza competição esportiva sem contato físico

Futmesa : a modalidade é uma mescla de futebol, futevôlei e tênis de mesa. Ela é exclusiva as unidades de Curitiba, Foz do Iguaçu, Caiobá, Campo Mourão e Ponta Grossa.

Desafio de Habilidades: consiste em realizar um percurso com obstáculos e arremessos no menor tempo.

Bola a Bola : disputado na quadra futebol de salão, o objetivo do jogador é defender e tentar fazer os gols no oponente, sem ultrapassar a linha do meio da quadra.

A instituição organizou a atividade em cinco modalidades que serão disputadas com a inexistência de contato físico entre os participantes e garantia no controle de acesso dos participantes ao espaço de jogo. São elas:

Como participar





As inscrições e pagamento podem ser feitas no site do Sesc Paraná. Em seguida, o coordenador enviará a programação com o agendamento dos jogos para poder marcar a data de escolha do participante.





Serão limitadas três pessoas por horário, sendo dois participantes e um coordenador técnico do Sesc.







Os moradores de Londrina também poderão fazer as inscrições nas Unidades Sesc Londrina Norte e Londrina Centro até o dia 24 de setembro.