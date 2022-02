Sol em peixes: conheça as principais características deste signo

Conhecidos como calmos e amáveis, as pessoas do signo de peixes tendem a ser muito sensíveis. Isso porque peixes é um signo de água e absorve muito a energia dos outros. Com um caráter carinhoso, são queridos por onde passam.

No campo da amizade, o Sol em Peixes garante indivíduos extremamente dedicados e que se entregam às relações. O pisciano se esforça verdadeiramente para garantir uma amizade e faz de tudo pelos amigos. Por conta dessa entrega genuína e pelo fato de serem pessoas muito desligadas, acabam não percebendo quando são traídas por amigos.

No amor, os piscianos são os mais sonhadores e apaixonados de todo o zodíaco. Quando amam alguém verdadeiramente, sentem do fundo da alma. Eles realmente se doam a um relacionamento e são bastante generosos um com o outro, o que pode fazer com que se esqueçam de si mesmos.





E para saber como conquistar os nativos de peixes, o Astrocentro, maior portal de esoterismo listou as principais características deste signo. Veja:





Saiba mais sobre a mulher de peixes:

De profundas reflexões, parece que vive fora da realidade. A mulher do signo de Peixes é sensível, delicada, graciosa e sonhadora. Negligente, não liga muito para os cuidados pessoais, mas é bondosa, criativa e inteligente. Quando tem um objetivo, persegue-o com todas as forças até alcançá-lo.





Quer conquistar uma pisciana:

Como boa sonhadora, gosta de se sentir protegida. Prefere pessoas que a levem para passear à luz do luar, abram a porta do carro, puxem a cadeira para ela sentar, bem à moda antiga.





Saiba mais sobre o homem de peixes:

Sensível, carinhoso e apaixonante. O homem do signo de Peixes, apesar de discreto, é um grande conquistador.





Quer conquistar um pisciano:

Se tem algo que ele gosta é tudo que rola na hora da conquista, os flertes, as conversas… Desde que seja sem pressa e no tempo certo. Mas, para tê-lo realmente em suas mão,s é necessário ser você mesma, gentil, amável, disponível e companheira para o que der e vier.