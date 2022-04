Sol em Touro: como cada signo pode aproveitar essa energia

O sol chega em Touro e esse período marca um momento muito importante para encontrar mais racionalidade na hora de tomar decisões. Além disso, esse posicionamento favorece a resolução dos problemas surgidos recentemente.

Segundo Yara Vieira, astróloga do Astrocentro, essa configuração astrológica é especialmente benéfica para o âmbito profissional, porque ajuda a cumprir deveres com foco e a ter mais responsabilidade para trabalhar em equipe. “Se tratando da vida pessoal, a busca por segurança afetiva nos instiga a analisar se as relações que estamos construindo têm sido enriquecedoras ou se precisam ser transformadas", afirma.

A seguir, a astróloga do Astrocentro conta como cada signo pode aproveitar esse período. Veja!



Áries



Os desafios que você viveu tinham um propósito: direcionar o seu olhar para perceber quais padrões de pensamento e de comportamento têm prejudicado o seu processo de evolução, trazendo-lhe mais malefícios do que benefícios. Porém, é necessário deixar seu orgulho de lado para admitir a necessidade desses ajustes e também para desculpar-se com as pessoas que foram afetadas negativamente por suas ações. Esse é o primeiro passo para dialogar com mais serenidade e esclarecer o que for necessário, visando a ter relacionamentos saudáveis.

Touro



Os nativos de Touro sentem-se melhor emocionalmente à medida que o Sol caminha pelo seu signo, dado que as energias arianas estavam gerando inquietação e confusão mental. Dessa forma, todas as áreas da sua vida tendem a fluir com mais facilidade, mas você deve ter um cuidado especial com as tendências mais desafiadoras da sua personalidade que são evidenciadas nesse momento, como a teimosia e o ciúmes. É importante que você se lembre de ter flexibilidade para lidar com opiniões diferentes das suas e com situações que não ocorram conforme às suas expectativas.





Gêmeos



Os geminianos são caracterizados por uma personalidade que pode ser flexível até demais, marcada por mudanças constantes de opinião. Por esse motivo, é interessante para você aproveitar as energias despertadas pelo posicionamento do Sol em Touro para conectar-se com as suas raízes familiares, emocionais e ideológicas, para compreender o que você almeja com mais certeza. Assim, você consegue estabelecer metas a curto, médio e longo prazo, que te auxiliam a alcançar o seu objetivo e também a não desistir dele, vendo pequenas vitórias ao longo do processo.





Câncer



Os nativos de Câncer compartilham com os taurinos o apego familiar, que é evidenciado pelo posicionamento do Sol em Touro, o que é positivo para que você encontre conforto estando em casa e dividindo momentos de lazer com quem você vive. Sendo assim, uma dica interessante para esse momento é pensar em formas de reposicionar seus móveis, ou mesmo em adquirir algo que você queira, para criar um ambiente diferente e aconchegante. Além disso, essa nova conjuntura astrológica te convida a se dedicar ao processo de autoconhecimento, focando em amadurecer a sua dependência emocional





Leão



A influência da presença do Sol em Áries nas últimas semanas aumentou o seu fluxo de pensamentos, evidenciando o poder que suas emoções têm sobre você. Perceber esse fato é desconfortante, mas também é essencial para que você consiga admitir a necessidade de esforçar-se para equilibrar sua sensibilidade e sua racionalidade. As energias taurinas que nos influenciam intensamente até o dia 19/05 são benéficas para que você identifique formas de manter sua estabilidade emocional, como dedicando-se a manter uma rotina de exercícios, evitando dialogar em momentos de raiva ou descobrindo novos hobbies que te proporcionem relaxamento.





Virgem



Os nativos de Virgem são regidos pelo elemento terra, assim como Touro, o que significa que as energias despertadas pela entrada do Sol nesse último signo são compatíveis com as suas e você tende a se sentir melhor emocionalmente. Isso acontece porque a influência taurina faz com que você consiga ter mais controle sobre as suas emoções, que estavam falando mais alto que a razão nos últimos dias. Aproveite esse momento para acalmar seu interior e entender o que você pode fazer para resolver os desentendimentos que surgiram em suas relações recentemente, tendo responsabilidade afetiva para analisar a forma como as suas atitudes afetam as pessoas com quem você convive.





Libra



A conjuntura astrológica que está se formando é benéfica para os librianos que, assim como os taurinos, são regidos por Vênus. Isso significa que ambos os signos são marcados por características similares, como o interesse pelo que proporciona conforto e prazer, e a necessidade de harmonia interna e externa para estar bem emocionalmente. Sendo assim, ao passo que o Sol caminha por Touro, você consegue compreender o que precisa ser alinhado em sua vida profissional e afetiva, para estar cada dia mais contente. Para isso, é importante esforçar-se para dialogar sobre aquilo que está te incomodando, porque apenas assim é possível chegar a um consenso sobre o que deve ser decidido.





Escorpião



Os nativos de Escorpião possivelmente tiveram dias desafiadores durante a estadia do Sol em Áries, porque as suas emoções estavam se expressando de forma mais intensa, fazendo com que você fosse “do céu ao inferno” em questão de minutos. Essa tensão emocional é aliviada com a entrada do Sol em Touro, que te confere mais racionalidade para acolher e compreender seus sentimentos sem tanto sofrimento e, assim, dialogar para esclarecer o que for preciso para iniciar um novo ciclo em seus relacionamentos. Porém, é preciso tomar cuidado para não permitir que o ciúmes e a teimosia (características taurinas) te levem a adotar uma postura possessiva e inflexível.





Sagitário



A presença do Sol em Touro é importante para que os sagitarianos consigam ter mais responsabilidade em sua vida profissional, considerando que todos estamos menos motivados durante a pandemia. Além disso, energias arianas que estavam nos influenciando nos últimos dias podem ter incitado conflitos no trabalho, que te levaram a perder a paciência; é necessário se retratar para não manter um clima hostil. Alinhe seus objetivos e defina metas a serem atingidas, para que você se sinta mais direcionado e não perca o foco. Em suas relações afetivas, é um momento interessante para demonstrar suas intenções e estabelecer conexões reais.





Capricórnio



Assim como Capricórnio, o signo de Touro também é regido pelo elemento terra. Após semanas intensas em que a forte influência das energias de fogo te fizeram sentir mais irritado e descontrolado emocionalmente, a presença do Sol em Touro lhe proporciona alívio. Aos poucos, você consegue ter mais serenidade para que os seus sentimentos não direcionem as suas ações de forma impulsiva e, assim, você consegue passar mais segurança para as pessoas com quem se relaciona. Essa postura traz benefícios para todas as áreas da sua vida, por isso, é importante que você se dedique verdadeiramente a harmonizar suas relações, tendo cuidado para não ser possessivo.





Aquário



As energias taurinas fazem com que você fique mais tranquilo e paciente em relação ao último mês. A estabilidade emocional é importante nesse contexto de isolamento social que vivemos e você pode aproveitar esse momento para iniciar um novo hábito que te auxilie a manter esse equilíbrio, como fazer alguma atividade física ou dedicar-se a um hobby que lhe proporcione relaxamento. O posicionamento do Sol em Touro também te auxilia a ter mais empatia para compreender o outro, dialogar a respeito das questões que estão dificultando o convívio e, assim, desenvolver relações mais harmônicas.





Peixes



A dependência emocional costuma ser um desafio para os piscianos, e o ingresso do Sol em Touro te auxilia a desenvolver mais autonomia para lidar com seus sentimentos com inteligência emocional. Por outro lado, as energias taurinas podem despertar comportamentos possessivos quando se sentir vulnerável, e você deve ter cuidado para que o ciúmes não se torne motivo de discussões. Em vez de adotar uma postura agressiva nestas situações, é mais interessante acalmar-se para ter uma conversa sincera em que você consiga esclarecer suas inseguranças.