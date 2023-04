Sonhar com avó é um bom sinal? Especialista em esoterismo explica as diferentes interpretações

As avós são como uma segunda mãe, por isso, sonhar com avó é algo que traz muita felicidade para muita gente. Afinal de contas, avós representam carinho, proteção, amor e segurança.

Segundo a especialista, alguns sonhos podem ser bem assustadores ou mesmo tristes, nos fazendo ficar preocupados, já outros sonhos são acolhedores e nos deixam contente, principalmente quando sonhamos com pessoas queridas como quando sonhamos com avó.

Os sonhos podem nos enviar várias mensagens sobre quem somos e até mesmo sobre nossas ações perante os acontecimentos de nossa vida, e sabendo interpretá-los podem até mesmo nos auxiliar em algumas tomadas de decisões. Com isso, surgem em nossa mente vários questionamentos sobre os significados desses sonhos. Mas sonhar com avó é sinal de quê?

Essas horas podem indicar que é hora de se conectar com a espiritualidade, meditar ou buscar respostas em fontes mais profundas do que a razão humana.

“Geralmente sonhar com avó é um bom presságio, pois está relacionado a bons sentimentos como proteção ou mesmo o sentimento de afeto que você tem por essa pessoa tão querida. No entanto, o sonho precisa ser analisado com mais cuidado para realmente compreender a mensagem deste. ”, comenta Yara Vieira, especialista em esoterismo do Astrocentro.





Outros significados relacionados com sonhar com avó estão ligados a falta de carinho que você pode estar sentindo, a necessidade de receber mais atenção das pessoas que estão à sua volta ou mesmo uma nostalgia de viver momentos felizes com as pessoas que você ama.

Abaixo, a especialista traz dos principais sonhos relacionados a avó.

