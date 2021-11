Vacina contra a Covid está entre as 100 melhores invenções de 2021 da Time

Vacinas contra a Covid-19, celulares dobráveis, robô que cuida de crianças e o foguete New Shepard são algumas das novidades listadas pela Time entre as 100 melhores invenções de 2021.



Para fazer a seleção, a revista afirma que uma primeira curadoria foi realizada a partir de indicações de editores e correspondentes da Time em todo o mundo. Posteriormente, os candidatos foram avaliados em uma série de fatores-chave como originalidade, criatividade, eficácia, ambição e impacto.



Entre as inovações, destaque para as vacinas contra a Covid que, segundo a publicação, possuem diferentes tecnologias e conseguiram reduzir o número de mortes, hospitalizações e infecções pela doença.

A primeira vacina contra a Malária, aprovada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) em outubro e considerada um feito histórico, também faz parte da lista.



Na área de robótica, o "Robin the Robot" foi listado por ser um robô desenvolvido para ajudar emocionalmente crianças que estão hospitalizadas. Dentre os eletrônicos, foi selecionado o modelo Galaxy Z Flip 3, nova geração de celulares dobráveis da empresa, que aposta no design dos antigos aparelhos com flip, mas que aberto vira um smartphone com tela sensível ao toque de 1,9 polegadas.

O turismo espacial proporcionado pelo foguete New Shepard, da companhia Blue Origin, do bilionário americano Jeff Bezos (fundador da Amazon), faz parte da lista na área de viagens.



Já na categoria acessibilidade, um dos itens selecionados é o tênis Go FlyEase, da Nike, pela facilidade de ser calçado, sem precisar da ajuda das mãos. Basta encaixar o pé dentro que ele se fecha; para tirar, é só encostar a ponta do pé no calcanhar que ele se abre.





VEJA A LISTA COMPLETA





Acessibilidade



OrCam Read

Permobil Explorer Mini

Nike GO FlyEase

Revolve Air





Aplicativos e Software



MTA Live Subway Map

Neeva

Subdial

ADT SoSecure





Beleza

Supergoop! Daily Dose Vitamin C + SPF 40 Serum

L'Oréal Water Saver

Opulus Beauty Labs Treatment System

Everist Waterless Haircare Concentrates





Bem-estar



Lululemon Take Form Mat

Quip Mouthwash

Emme Smart Birth Control System





Bem Social



CAKE Kalk AP

Bento

Crisis Contact Simulator

Reeddi

ProxyAddress





Brinquedos e jogos



Sproutel Purrble

Thames & Kosmos Mega Cyborg Hand

Lego recycled brick

Playdate

Steam Deck

Story Time Chess





Comida e bebida



Sfoglini Cascatelli

SAVRpak

Kuleana tuna





Conectividade



Kudo Marketplace

Mobilus Labs mobiWAN

In-telligent BuzzBell





Cuidados médicos



Vacinas contra a Covid-19

Linus Health DCTclock

Vacina contra a Malária





Design



Clove Sneakers

Lenovo ThinkBook Plus Gen 2

Gott-Goldberg-Vanderbei Projection





Educação



The Learning Passaport

Sphero Indi

Amira and the StoryCraft





Eletrônicos



Paper Shoot Camera

Samsung Galaxy Z Flip3

Framework Laptop

Syng Cell Alpha

Infinite Objects NFT Video Print

Nuratrue

Espresso Display

Vecnos IQUI

JLab JBuds Frames





Entretenimento



LG C1

Roland VAD706 V-Drums Acoustic Design Electronic Drum Kit

Kiswe





Estilo



Unspun

Bombas Underwear

Rothy's Driving Loafer





Experimental



Illusory Material

Boom XB-1 supersonic demonstrator

Opte Precision Skincare

Synchron Stentrode





Finança



Realm

Capitalize Online

401

Rollover Platform



Ginástica



Tonal

VICIS Zero2 Trench

BodyEnergy BE-A230



Inteligência Artificial



NVIDIA Omniverse

Flawless AI TrueSync

Adobe Super Resolution

Percepto AIM

Caption AI





Paternidade



Juno Bassinet

ChiccoDuo Hybrid

Elvie Stride





Produtividade



TimeChi

Teamflow

Ford Pro Power Onboard

SlateSafety BioTrac Band





Realidade aumentada e realidade virtual



Lenovo ThinkReality A3 Smart

Google Maps Live View

Qualcomm Snapdragon XR2 Platform

Glasses





Robótica



Robin the Robot

Relativity Space Stargate





Saúde doméstica

Kits de teste doméstico de Covid-19

Mila

Abbott NeuroSphere Virtual Clinic

EcoQube





Sustentabilidade



BlueConduit

SupPlant

Huue

Boox

EcoFlow DELTA Pro

Watershed





Transporte



Einride

ElectReon

Nuro R2

Ample

Lyft New E-Bike





Viajar



JetKids BedBox

New Shepard

ENO SkyLite