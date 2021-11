Professor atravessa o Brasil em viagem de 12 mil quilômetros em uma Harley Davidson

Imagine cruzar o Brasil para seguir até a Guiana Francesa e voltar. São aproximadamente 12 mil quilômetros. Em uma moto. Sozinho. Descobrindo e se encantando com as belezas do país afora e também enfrentando dificuldades inesperadas. Foi o que fez Julio Gasperin, 40, jornalista e professor. Ele saiu de Maringá (Noroeste), onde mora, no último mês de julho, e foi visitar o pai, que mora no país vizinho e não via há quatro anos, a bordo de uma Harley-Davidson Softail Heritage 2001.

Para a ida, Gasperin escolheu percorrer a BR-153 – Transbrasiliana, no trecho de José Bonifácio-SP até Belém-PA. “Eu decidi viver a experiência de acampar, e eu adorava fazer minha própria comida. Escolhi o caminho que seria o melhor custo-benefício. A BR-153 até Belém é mais reta, por conta de postos de gasolina, e é a rota mais fácil, mais conveniente para ir até a Guiana Francesa”, analisa.

A saída de Maringá ocorreu no dia 27 de julho. “Atravessei o Estado de São Paulo pelo Noroeste e o Triângulo Mineiro”. No primeiro dia que acampou, escolheu um local um pouco depois de Fronteira-MG.





E quanto tempo durou a aventura? “Foram uns 15 dias para ida, apreciando a viagem, e 20 dias para volta. Eu tinha um planejamento, mas fui parando quando eu queria. Alguns dias, eu andava 100 km, 200 km e parava”, aponta Gasperin.





