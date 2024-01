Os signos do zodíaco de cada pessoa são definidos a partir da observação do sol, com a verificação de qual constelação estão no momento do nascimento. São considerados ferramentas para compreender a personalidade e as características pessoais. Já as flores, como elementos regidos pela natureza, exercem influência positiva em todo ser vivo e apresentam características que se moldam à individualidade de cada signo.







Assim como existe uma cor que representa cada signo, há também uma flor correspondente. Plantas são especialistas em equilibrar energias e podem favorecer um ano com mais êxito, considera Clóvis Souza, fundador e CEO da Giuliana Flores.

Veja quais são as flores ideais para cada signo em 2024:





Áries

Os arianos são entusiasmados, criativos e intuitivos. As flores que combinam com os nativos são alegres e remetem à ideia de aventura, como a gérbera, a dália e o gerânio.





Touro

Taurinos têm características marcantes, como a persistência e teimosia e buscam a segurança mais do que os demais. A kalanchoe simboliza bem a personalidade das pessoas de touro, é de origem africana e significa flor da fortuna.





Gêmeos

Comunicativos, bem-humorados, alegres e cativantes, os geminianos conquistam a todos. Margaridas, azaleias, lavandas e alfazemas têm o poder de tranquilizar os ânimos destas pessoas, que podem ser muito intensas.





Câncer

Os cancerianos são conhecidos por serem sensíveis e acolhedores. Por mais que aparentem certa fragilidade, sabem ser persistentes quando vão atrás de um objetivo. Rosas brancas, lírios e jasmim simbolizam os nascidos em câncer por expressar romantismo e tranquilidade.





Leão

Os leoninos adoram ser o centro das atenções e gostam disso. O girassol e o lírio são as espécies que mais combinam com a vaidade, a extroversão e o brilho destas pessoas que sabem viver a vida.





Virgem

Organização é a palavra-chave para os virginianos. São delicados, trabalhadoras e algunss chegam a ser metódicas. As flores do campo combinam de forma perfeita com seu astral, assim como rosas e violetas.





Libra





Carinhosos, atenciosos e refinados, os librianos buscam harmonia e justiça em tudo. As prímulas e as belas margaridas de cores diversas representam esses indivíduos, que possuem pontos marcantes em suas personalidades.





Escorpião





Quem nasce sob influência de escorpião costuma contrastar entre paixão e raiva na mesma intensidade. Determinados e focados, os escorpianos combinam com camélia, bromélia e as flores com espinhos, como as suculentas, por exemplo.





Sagitário





Os sagitarianos são conhecidos pela extravagância, bom humor e espírito de aventura. Por serem flexíveis, combinam com dente-de-leão, hortênsia, tulipa e cravo.





Capricórnio





Os capricornianos são exemplos de serenidade e seriedade, com intensos sentimentos. Os mais sérios entre todos no zodíaco, com uma personalidade forte e marcante, por esse motivo são parecidos com as orquídea e violeta.





Aquário





Os aquarianos são independentes e sociáveis. Gostam de idealizar o futuro e costuma ser intuitivos. As flores que mais combinam com essas pessoas determinadas são os lírios alaranjados, a flor de lótus e a campainha-imperial.





Peixes





Sonhador, sensível e romântico - é o pisciano. Está sempre disposto a ajudar e com sensibilidade e amor, por isso, os de peixes combinam muito bem com os lírios brancos e as tulipas.





Em suma, cada signo, com sua singularidade, encontra nas flores não apenas um complemento visual, mas uma conexão intrínseca com características que moldam personalidades e podem fortalecer trajetórias.