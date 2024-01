Quem não gostaria? PRF busca tutor para cão policial "aposentado"

Aumento de casos de esporotricose no Paraná chama atenção para cuidados com os gatos

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) no Paraná busca um novo lar e um tutor responsável para o cão policial Echo, que deixou o serviço operacional em novembro do ano passado. A cerimônia de “aposentadoria”, conjunta com o cão Chuck, ocorreu após oito anos de excelentes trabalhos, localizando drogas, armas e munições.





Echo foi escolhido através de um processo de licitação da PRF, com seleção por operadores do grupo de operações com cães (GOC), em razão do seu comportamento muito ativo. Na PRF, os cães começam o treinamento e trabalho por volta dos 12 meses de idade e se aposentam aos oito anos.



Carinhosamente apelidado pelos policiais de “Richard Gere”, pela beleza e elegância, o pastor-alemão Echo tem um perfil extremamente ativo. Muito ativo e inteligente, ele precisa de constantes atividades físicas, para que não fique ansioso. O cão exige um tutor que esteja à sua altura, tenha tempo livre para atividades diárias, pulso firme e experiência com cães de grande porte.



A PRF estabeleceu critérios para aceitar a adoção de Echo: o novo dono precisa ter residência em Curitiba ou região metropolitana, para facilitar o acompanhamento e auxílio da PRF na adaptação, é necessário que a nova casa do Echo tenha muito espaço livre, para dar vazão a toda sua energia, e que não tenha outros cães ou gatos dividindo o espaço.