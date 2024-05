Você sabia? 67% dos homens no Tinder não vão para um date

Uma pesquisa feita com 2.600 usuários de aplicativos de relacionamento mostrou que 67% dos homens que são usuários do Tinder não vão para um date. Assim, mulheres estão tendo dificuldades para dar um macht e sair através do Tinder.





De acordo com um depoimento da presidente do Match Group, Mandy Ginsberg, o aplicativo não tem interesse em atrair homens mais maduros e experientes, o que justifica o levantamento, já que é composto por pessoas mais imaturas e juvenis.



Para Caio Bittencourt, especialista em relacionamentos do MeuPatrocínio, esse tipo de comportamento é comum em muitos aplicativos de namoro. "Ambientes como o Tinder geralmente atraem usuários vazios, como o sistema de arrasta pra lá e pra cá ensina a ser. Não é de se surpreender que o índice de pessoas que iniciaram uma relação nesse aplicativo seja tão baixo".





Embora o Tinder seja muito popular para conhecer pessoas, a pesquisa indica que os usuários masculinos enfrentam dificuldades para passar do bate-papo virtual para um encontro virtual. Dentre as justificativas apresentadas pelos entrevistado, 63% afirma perder o interesse com muita facilidade, enquanto 39% explica não ter boas habilidades de comunicação para uma conversa cara a cara.





Os resultados também revelaram que a média de idade no Tinder é de homens abaixo de 30 anos, o que pode explicar a falta de maturidade emocional deles para lidar com uma simples conversa pessoalmente. Em entrevista a Kara Swisher, do Recode, a presidente do Match Group, Mandy Ginsberg, afirmou que não espera que pessoas mais velhas utilizem o Tinder.





Felipe Novaes, doutor em psicologia social e professor da PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro), aponta então ser comum mulheres decididas enfrentarem dificuldades no aplicativo já que a busca está sendo feita em um lugar inadequado. "Existe um efeito natural das mulheres serem mais seletivas do que os homens, uma explicação válida também para o jogo de conquista que ocorre em aplicativos de relacionamentos", destaca.