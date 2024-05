Apesar da redução na taxa de analfabetismo, Paraná tem o pior índice no Sul do País

Dados do Censo Demográfico 2022 Alfabetização - Resultados do Universo, divulgados nesta sexta-feira (17) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) revelam que o Paraná conseguiu reduzir o analfabetismo no período entre 2010 e 2012, mas ainda mantém a pior taxa de analfabetismo entre os estados do Sul do País. De acordo com o estudo, 4,3% da população paranaense maior de 15 anos é analfabeta, percentual maior que o de Santa Catarina, de 2,1%, que teve o melhor desempenho do país, e o do Rio Grande do Sul, de 3,1%, quarto melhor resultado no país.







O Paraná aparece no ranking nacional na sexta colocação, dividindo dois pelotões dos estados do Centro-Sul do país, que engloba as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Nas primeiras posições aparecem Santa Catarina (2,1); Distrito Federal (2,8); São Paulo (3,1); Rio Grande do Sul (3,1) e Rio de Janeiro (3,3). Após o Paraná, surgem Mato Grosso do Sul (5,4); Goiás (5,5); Espírito Santo (5,6); Mato Grosso (5,8) e Minas Gerais (5,8). A seguir estão os estados das regiões Norte e Nordeste.

Entre os municípios paranaenses com as menores taxas de analfabetismo, Curitiba, com apenas 1,5% da população com mais de 15 anos analfabeta, lidera o ranking estadual e aparece como a segunda melhor capital no país, atrás apenas de Florianópolis (1,4). A lista segue com Quatro Pontes, no Oeste, com 1,6; Maringá (1,9) Pinhais (2,1) e Rio Negro (2,2)





Londrina aparece distante das primeiras colocações, na 14ª posição, com 2,8% da população analfabeta. O percentual de pessoas alfabetizadas permanece acima dos 98% em cinco grupos de faixas etárias entre 15 e 54 anos, mas começa a cair nos grupos seguintes. Dos 55 a 64 anos, a taxa cai para 96% até chegar a 82% entre habitantes com mais de 80 anos, o que expõe a dificuldades e desafios de se conseguir atrair esta parcela da população para os programas educacionais, como o Ensino de Jovens e Adultos.

PIORES





Na ponta de baixo da tabela, dos municípios com as piores taxas de analfabetismo do Paraná, Godoy Moreira (Vale do Ivaí) tem o pior desempenho, com 16,6% de taxa de analfabetismo. Nova Santa Bárbara, no Norte Pioneiro, tem 15,6, seguida por Mato Rico (Centro-Sul), com 15,4; Diamante do Sul (Oeste), com 14,9; e Ariranha do Ivaí (Vale do Ivaí), com 14,6.

MENOR ÍNDICE HISTÓRICO

O governo estadual, por meio da Agência Estadual de Notícias, destacou que os dados do IBGE apontam uma redução de dois pontos percentuais na taxa de analfabetismo no Paraná entre 2010 e 2022, atingindo assim o menor índice histórico no Estado.





