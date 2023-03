Projeto 'Minha vida dá um filme' seleciona mulheres para contarem suas histórias

O projeto Minha vida dá um filme está com inscrições abertas para mulheres que desejam contar suas histórias de vida.





Definida como um laboratório on-line de narrativas audiovisuais, a iniciativa do Goethe-Institut em conjunto com os parceiros JEVA e WePlot tem a finalidade de formar mulheres para o desenvolvimento de narrativas que ofereçam um olhar sobre as problemáticas presentes em países da América do Sul.

Aberto a mulheres da Venezuela, do Brasil, do Chile, da Bolívia, do Peru, da Argentina, da Colômbia e do Uruguai, o projeto irá selecionar 100 participantes, que irão passar por um processo de formação entre abril e julho de 2023. Para isso, as instituições organizadoras irão oferecer às mulheres uma ajuda de custo.





Mulheres de todas as idades podem participar da seleção e as inscrições podem ser feitas por meio do site do Goethe-Institut até a próxima sexta-feira, 24 de março.