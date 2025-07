Quais os perigos de pais e responsáveis terceirizarem as férias escolares dos filhos?

Em época de férias escolares é comum que pais e responsáveis busquem alternativas para preencher a programação dos filhos, desde atividades lúdicas ao ar livre ou atrações em shoppings, muito frequentes nesse período. Entretanto, corre-se um grande risco ao terceirizar esse momento para televisão, telas em computadores ou celulares e até jogos online.





A educadora parental Carol Binhame diz que é preciso entender quais são os perigos dessa terceirização e vislumbrar possibilidades e oportunidades, inclusive para estreitar a relação entre pais e filhos.





“As crianças e adolescentes entram nesse período de férias, passando duas ou até três semanas sem aulas. Num primeiro momento, parece um grande problema para os pais que precisam encontrar afazeres para seus filhos, muitas vezes conciliando com o próprio trabalho”, afirma Carol. De acordo com ela, esse conflito se dá porque nem sempre ou quase nunca as férias escolares coincidem com as férias dos adultos no trabalho. E a tendência, em grande parte, é recorrer ao uso de telas para entreter os filhos. “Existe um grande perigo de deixar a criança o tempo todo no celular, na TV ou no computador.”

Carol aponta que, para além dos riscos ao desenvolvimento físico, cognitivo e emocional, o uso excessivo desses recursos durante o período de férias pode causar um retrocesso no desenvolvimento, além de dificuldades de sociabilização, assim como impactos na saúde mental, como ansiedade e depressão. Sem contar problemas de visão e até no sono. “Não há problema em programar passeios ao cinema, por exemplo, mas é preciso encontrar alternativas mais saudáveis de passar o tempo das férias, seja com amigos ou com a própria família”, avalia a educadora parental.





Diversas são as alternativas. Carol aponta que os pais dos colegas das crianças podem se organizar para que os filhos passem cada dia na casa de um, com atividades como brincadeiras, jogos e projetos manuais. Uma possibilidade é pedir uma flexibilização dos horários no trabalho ou, quando isso não for possível, pedir que familiares e amigos de confiança cuidem das crianças em alguns momentos. Se houver possibilidade, programar passeios ou pequenas viagens a fim de tirar as crianças de casa e distraí-las da tela, gastando energia e criando memórias afetivas.





“Sabemos que nem sempre é possível ter uma programação ideal de férias, mas quanto menos os filhos ficarem grudados me telas, melhor. Hoje em dia existem atividades lúdicas, inclusive, programadas por escolas, shoppings e clubes. Participar desses momentos ajuda as crianças a se divertirem e aprenderem ao mesmo tempo”, avalia Carol.