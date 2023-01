Respeito aos limites na hora de estabelecer metas é fundamental

A cada começo de ano, muitas pessoas costumam definir metas e objetivos para o ciclo que se inicia, seja uma mudança de emprego, uma viagem especial ou um novo relacionamento.





De acordo com especialistas, cada pessoa tem vontades e ambições diferentes, mas um tópico deve estar presente na lista de desejos de todo mundo: o cuidado com a saúde mental. Para tanto, se propõe a campanha "Janeiro Branco".



O objetivo do "Janeiro Branco" é chamar atenção de toda a sociedade para a necessidade do cuidado com a saúde mental já desde o início de ano.





De acordo com os dados mais recentes da OMS (Organização Mundial da Saúde), quase um bilhão de pessoas no mundo vive com algum tipo de transtorno mental; em 2019, a cada 100 mortes, ao menos uma foi por suicídio.

A psicóloga Mônica Fujimura explica que a campanha busca combater tabus e orientar a população a respeito do cuidado com a saúde mental.





Ela destaca que janeiro é o mês-símbolo da campanha por ser um período em que as pessoas costumam fazer planos e definir os objetivos que desejam alcançar no decorrer do novo ano.





“A cor representa uma tela em branco, onde é possível projetar as expectativas e desejos”, conta.





