Saiba qual cor usar na virada do ano para atrair o que deseja

Estamos há menos de uma semana para o final de 2021 e muitos já estão pensando na cor da roupa para celebrar a passagem de ano. Embora o branco seja muito usado no réveillon, existem inúmeras cores que podem trazer o que deseja. Isso porque cada cor possui uma vibração energética diferente. E há quem acredite que essa influência realmente acontece, como a lei da atração.

“A escolha do que você usará no réveillon representa aquilo que você deseja atrair para si no ano que está por vir. Por isso, o ideal é escolher uma cor que te ajudará a alcançar seu principal desejo no ano seguinte, mesmo que seja uma cor nada tradicional” afirma Juliana Viveiros da iQuilíbrio.

Por isso, veja o que cada cor significa e o que ela representa no ano novo 2022.





Branco





É muito comum vermos as roupas brancas, isso porque ela simboliza harmonia, paz e pureza. Além disso, possui uma alta vibração positiva e combina mais facilmente com outras tonalidades e acessórios.

Preto





A cor preta é pouco considerada para compor o visual de réveillon. Há crenças de que ela pode atrair energias negativas. Porém, outros também acreditam que essa cor auxilia você a atrair mais independência, dignidade e poder de decisão.





Verde





A cor verde representa fertilidade, esperança e saúde física. Roupas dessa cor são perfeitas para quem deseja engravidar em 2022, cuidar de si, manter melhor a saúde física e levar um ano com mais positividade.





Azul





Para quem deseja um 2022 regido por muita sabedoria e tomada de decisões inteligentes, apostar na cor azul é uma ótima escolha – principalmente, para quem deseja equilíbrio da saúde mental. Roupas azuis também podem atrair lealdade, confiança e tranquilidade.





Rosa





O sonho de um amor verdadeiro, romântico e leve pode ser realizado com um visual rosa no réveillon.





Laranja





A cor laranja é uma mistura do vermelho com o amarelo. Ou seja, é uma cor quente e estimulante. Por sinal, muito utilizada no tratamento de depressão. Então, roupas dessa cor vão trazer para você um 2022 com um aumento da autoestima, da disposição e será um ótimo incentivo ao intelecto.





Amarelo





Para o fim das dificuldades financeiras, a opção mais certa são roupas amarelas ou douradas. Elas atraem riqueza material e espiritual. Representam prosperidade financeira.





Vermelho





Quem deseja um 2022 com intensidade, sensualidade e paixão deve apostar em roupas vermelhas. Muitas mulheres gostam de usar essa cor na calcinha.