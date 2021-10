Voluntária pede doações para festa das crianças do União da Vitória

Já são 29 anos fazendo a diferença na vida de centenas de crianças e famílias que vivem no jardim União Vitória, na zona sul de Londrina. A festa do Dia das Crianças virou tradição no bairro e é realizada anualmente pela mesma pessoa: Joanita Lopes da Silva, uma das pioneiras da região. A celebração teve início quando a aposentada, hoje com 61 anos, era integrante da associação de moradores.



“Em 1990 estava começando o bairro e na associação vi a situação difícil das pessoas. Buscávamos frutas e legumes na Ceasa para dar para as famílias carentes. Tínhamos a cozinha comunitária para distribuição de comida duas vezes por semana. Vimos que não tinham o que alegrar os menores Dia das Crianças e natal e iniciamos, em 1992, a festa de 12 de outubro. Não paramos mais”, relembrou.

A festa foi crescendo assim como o bairro. Antes, a média era de 30 meninos e meninas participando. Atualmente chega perto de 300, reunindo crianças de outras localidades do entorno, como o jardim Nova Esperança. “Eu só organizo. Quem faz a festa é quem contribui, ajuda, porque não tenho condições de manter uma festa dessa sozinha”, destacou.





Além da animação, o evento conta muita comida. São distribuídos lanches, pacotes com doces, bolos e refrigerantes. Quando conseguem doações também são entregues brinquedos. “Quem participou quando era criança hoje vem e traz o filho”, afirmou.

